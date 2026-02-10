본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

사천시의회, 우주 항공산업 진흥원 사천 설립 촉구 건의안 의결

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.10 08:26

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우주항공산업 진흥원 설립
지역 발전과 연계 기대

경남 사천시의회는 제288회 임시회 제2차 본회의에서 김민규 의원이 대표 발의하고, 의원 전원이 공동 발의한 '「우주 항공산업 진흥원 사천시 설립」 촉구 건의안'을 의결했다.


지난 9일 이뤄진 건의안은 정부의 우주항공 정책을 현장에서 실행할 산업 육성기관인 우주 항공산업 진흥원을 우주항공청이 소재한 사천시에 설립할 것을 촉구하기 위해 마련됐다.

사천시의회 우주항공산업진흥원 사천시 설립 촉구 단체 사진.

사천시의회 우주항공산업진흥원 사천시 설립 촉구 단체 사진.

AD
원본보기 아이콘

사천은 우주항공청이 설치된 유일한 도시이자, 한국항공우주산업(KAI)을 중심으로 설계·제작·조립·시험·정비(MRO)에 이르는 전주기 항공우주 산업 생태계가 집적된 대한민국 대표 우주항공산업도시로 평가받고 있다.

대표 발의자인 김민규 의원은 "사천은 국내 우주항공산업 매출의 52%와 종사 인력의 44%가 집중된 핵심 거점"이라며, "우주 항공산업 진흥원은 우주항공청 소관 산업 육성기관으로 정책을 현장에서 실행하는 기관인 만큼, 산업체가 집중된 사천에 설립돼야 기업 성장과 산업화로 연결하는 본질적인 역할을 할 수 있다"고 강조했다.


사천시의회는 이번 건의안 의결을 계기로 정부에 공식 건의문을 전달하고, 대전(연구개발)·사천(정책·산업화)·고흥(발사 인프라)을 연계하는 국가 우주항공 전략 체계가 조속히 완성될 수 있도록 지속해서 건의해 나갈 계획이다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, 양도세 중과 '등록임대'로 전선 확대 지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"하루 커피 2~3잔, 치매 위험 낮춘다…디카페인은 아냐"

"정치인? 아이돌?", "국민 리더 선언"…'한동훈 콘서트' 말말말

"끔찍하고 역겨워" 트럼프, 美 최대 스포츠 '슈퍼볼' 맹비난…왜?

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

유럽 안보 전문가들 "트럼프, 전후질서 해체"…美 반박

새로운 이슈 보기