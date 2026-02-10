사천시의회, 우주 항공산업 진흥원 사천 설립 촉구 건의안 의결

우주항공산업 진흥원 설립

지역 발전과 연계 기대

경남 사천시의회는 제288회 임시회 제2차 본회의에서 김민규 의원이 대표 발의하고, 의원 전원이 공동 발의한 '「우주 항공산업 진흥원 사천시 설립」 촉구 건의안'을 의결했다.

지난 9일 이뤄진 건의안은 정부의 우주항공 정책을 현장에서 실행할 산업 육성기관인 우주 항공산업 진흥원을 우주항공청이 소재한 사천시에 설립할 것을 촉구하기 위해 마련됐다.

사천은 우주항공청이 설치된 유일한 도시이자, 한국항공우주산업(KAI)을 중심으로 설계·제작·조립·시험·정비(MRO)에 이르는 전주기 항공우주 산업 생태계가 집적된 대한민국 대표 우주항공산업도시로 평가받고 있다.

대표 발의자인 김민규 의원은 "사천은 국내 우주항공산업 매출의 52%와 종사 인력의 44%가 집중된 핵심 거점"이라며, "우주 항공산업 진흥원은 우주항공청 소관 산업 육성기관으로 정책을 현장에서 실행하는 기관인 만큼, 산업체가 집중된 사천에 설립돼야 기업 성장과 산업화로 연결하는 본질적인 역할을 할 수 있다"고 강조했다.

사천시의회는 이번 건의안 의결을 계기로 정부에 공식 건의문을 전달하고, 대전(연구개발)·사천(정책·산업화)·고흥(발사 인프라)을 연계하는 국가 우주항공 전략 체계가 조속히 완성될 수 있도록 지속해서 건의해 나갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



