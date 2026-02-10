마포유수지 공영주차장, 서울시→마포구로 소유권 인도…내달 2일까지 무료 개방

내달 3일 정식 개장, 503면 24시간 운영

향후 '마포365문화체육센터' 건립

서울 마포구(구청장 박강수)가 서울시로부터 마포유수지 공영주차장의 소유권과 관리권을 인도받아 3월 3일 정식 운영에 들어간다고 10일 밝혔다.

마포유수지 공영주차장. 마포구 제공.

마포구는 3월 2일까지 시범운영을 거쳐 마포유수지 공영주차장을 본격 개방한다. 주차장은 부지 면적 2만160.8㎡, 총 503면 규모로 일반 주차 494면과 대형버스 주차 9면으로 구성됐다.

마포구시설관리공단이 연중무휴 24시간 무인 시스템으로 운영하며, 시범운영 기간에는 무료로 이용할 수 있다. 특히 설 연휴 기간 주차난 해소에 도움이 될 것으로 기대된다.

구는 인근 공영주차장과의 형평성을 고려해 급지를 1급지에서 2급지로 조정하고 주차요금을 5분당 250원으로 책정했다. 요금은 시범운영 종료 후인 3월 3일부터 적용된다.

정기권은 총 460매로 이달 23일부터 선착순 접수한다. 서울시시설관리공단이 운영하던 기존 정기권 배정 규모를 그대로 유지해 기존 이용자들의 혼선을 최소화할 방침이다.

구는 향후 이 부지에 '마포365문화체육센터'를 건립할 계획이다. 마포강변8.2프로젝트와 연계해 지하 주차장과 지상 문화체육시설, 옥상 휴식공간 겸 주민 예식장 등을 조성한다는 구상이다. 지하에는 새로운 집수정 시설을 갖춰 폭우 대응 역량도 강화할 예정이다.

박강수 마포구청장은 "마포유수지 부지가 주차 공간을 넘어 문화와 휴식이 어우러진 구민 중심 공간으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자



