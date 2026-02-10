본문 바로가기
수원시, 국내 박람회 참가기업에 최대 300만원 지원

이영규기자

입력2026.02.10 07:37

경기 수원시가 올해 중소기업 국내 박람회에 참가할 기업을 이달 10일부터 다음달 10일까지 모집한다.


수원시는 기업이 판로를 개척하고, 마케팅 경쟁력을 강화하도록 돕기 위해 생산제품 특성에 맞는 전문 박람회 개별 참가를 지원하는 사업을 올해 진행한다고 밝혔다.

수원시는 12개 중소제조기업을 선정해 지원한다. 선정된 기업에는 부스 임차비(100%), 장치비(60%), 홍보비(60%)를 기업당 최대 300만원까지 지원한다. 공고일 이전 국내 박람회 참가 비용도 소급 지원받을 수 있다.


경기 수원시가 국내 박람회 참가기업에 최대 300만원을 지원한다. 수원시 제공

경기 수원시가 국내 박람회 참가기업에 최대 300만원을 지원한다. 수원시 제공

신청을 원하는 기업은 수원시 홈페이지(www.suwon.go.kr) '수원소식→시정소식' 게시판에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 전자우편(jiwoo68@korea.kr)으로 제출하면 된다.


수원시 관계자는 "뛰어난 기술력을 보유하고도 비용 부담과 마케팅 장벽으로 인해 박람회 참가를 망설였던 중소기업을 위해 전문 박람회 참가를 지원하고 있다"며 "부스 임차비부터 장치비, 홍보비까지 체계적으로 지원해 관내 혁신기업이 더 넓은 시장에서 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
