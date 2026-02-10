본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

AI 투자 올인…구글 100년 만기 채권까지 발행한다

뉴욕 특파원=황윤주기자

입력2026.02.10 04:42

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

빅테크 '센추리 본드' 발행은 닷컴버블 이후 처음
알파벳, 올해 설비투자 1850억 달러 예상
오라클도 대규모 채권 발행
투자 폭주에 시장 우려도 존재

AI 투자 올인…구글 100년 만기 채권까지 발행한다
AD
원본보기 아이콘

구글 모회사 알파벳이 대규모 인공지능(AI) 인프라 투자를 위해 100년 만기 회사채를 발행한다. 빅테크 기업이 100년 만기 초장기 채권을 발행한 것은 1990년대 닷컴버블 이후 처음이다.


9일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와 블룸버그 등에 따르면 알파벳은 영국 파운드화로 100년 만기 채권100년 만기 채권을 발행하기 위해 주관사 은행단을 꾸렸다.

'센추리 본드'라 불리는 100년 만기 채권은 알파벳이 처음으로 발행할 파운드화 채권의 일환이다. 100년 만기 채권은 이례적인 상품이다. 지난 1996년 IBM이 100년 만기 채권을 발행한 바 있으나, 빅테크 기업은 대부분 최장 40년 만기 채권을 발행하고 있다.


알파벳은 지난해 11월에도 미국 채권시장에서 175억 달러(약 25조원), 유럽에서 65억 유로(약 11조원)를 조달했는데 당시 발행한 50년물은 지난해 미국에서 기술기업이 발행한 채권 중 가장 만기가 길었다.


알파벳이 공격적으로 채권을 발행하는 이유는 AI 인프라 투자를 위해서다. 앞서 알파벳은 올해 설비 투자(CAPEX) 규모를 작년 총액의 약 두 배에 달하는 1850억 달러(약 269조원)에 달할 것으로 내다봤다.

오라클 역시 지난주 채권 발행을 통해 250억 달러(약 36조원)를 확보했다. 당시 1250억 달러(약 182조)가 넘는 매수 주문이 몰리며 폭발적인 수요를 보였다.


알파벳, 아마존, 메타 모두 최근 실적 발표에서 설비 투자(CAPEX) 계획을 상향 조정했다. AI에 천문학적인 투자를 이어가는 이른바 '하이퍼스케일러'들은 지난해 채권 발행 등을 통해 1650억 달러(약 240조원)를 차입하고 있다.


이로 인해 시장 일각에서는 이들이 보유한 현금 흐름만으로 이 전례 없는 '투자 폭주(spending spree)'를 감당할 수 있을지에 대한 의문이 제기된다고 FT는 밝혔다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상 "한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기