AI 투자 올인…구글 100년 만기 채권까지 발행한다

빅테크 '센추리 본드' 발행은 닷컴버블 이후 처음

알파벳, 올해 설비투자 1850억 달러 예상

오라클도 대규모 채권 발행

투자 폭주에 시장 우려도 존재

구글 모회사 알파벳이 대규모 인공지능(AI) 인프라 투자를 위해 100년 만기 회사채를 발행한다. 빅테크 기업이 100년 만기 초장기 채권을 발행한 것은 1990년대 닷컴버블 이후 처음이다.

9일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와 블룸버그 등에 따르면 알파벳은 영국 파운드화로 100년 만기 채권100년 만기 채권을 발행하기 위해 주관사 은행단을 꾸렸다.

'센추리 본드'라 불리는 100년 만기 채권은 알파벳이 처음으로 발행할 파운드화 채권의 일환이다. 100년 만기 채권은 이례적인 상품이다. 지난 1996년 IBM이 100년 만기 채권을 발행한 바 있으나, 빅테크 기업은 대부분 최장 40년 만기 채권을 발행하고 있다.

알파벳은 지난해 11월에도 미국 채권시장에서 175억 달러(약 25조원), 유럽에서 65억 유로(약 11조원)를 조달했는데 당시 발행한 50년물은 지난해 미국에서 기술기업이 발행한 채권 중 가장 만기가 길었다.

알파벳이 공격적으로 채권을 발행하는 이유는 AI 인프라 투자를 위해서다. 앞서 알파벳은 올해 설비 투자(CAPEX) 규모를 작년 총액의 약 두 배에 달하는 1850억 달러(약 269조원)에 달할 것으로 내다봤다.

오라클 역시 지난주 채권 발행을 통해 250억 달러(약 36조원)를 확보했다. 당시 1250억 달러(약 182조)가 넘는 매수 주문이 몰리며 폭발적인 수요를 보였다.

알파벳, 아마존, 메타 모두 최근 실적 발표에서 설비 투자(CAPEX) 계획을 상향 조정했다. AI에 천문학적인 투자를 이어가는 이른바 '하이퍼스케일러'들은 지난해 채권 발행 등을 통해 1650억 달러(약 240조원)를 차입하고 있다.

이로 인해 시장 일각에서는 이들이 보유한 현금 흐름만으로 이 전례 없는 '투자 폭주(spending spree)'를 감당할 수 있을지에 대한 의문이 제기된다고 FT는 밝혔다.





