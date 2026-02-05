본문 바로가기
[컨콜]에코프로 "니켈 가격 상승 수익성 개선에 큰 기여…26년 흑자전환 예상"

서믿음기자

입력2026.02.05 15:41

에코프로는 5일 진행한 작년 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2차전지 양극제 밸류체인의 주요 원재료인 니켈과 리튬 코발트 가격이 지난해 3분기 말 대비 큰 폭으로 상승했다. 또한 당사는 인도네시아 니켈 제련소 프로젝트에 지속적으로 투자를 해오고 있으며, 2026년에는 기투자된 4개의 제련소 프로젝트가 모두 양산 가동될 예정"이라며 "니켈 제련소 투자는 에코프로 머티리얼즈의 전구체 사업과 밸류체인이 연결돼 있으며, 특히 그린에코니켈의 경우 2026년부터 에코프로 머티리얼즈의 연결 실적으로 반영될 예정이다. 이와 같은 상황에서 니켈 가격 상승은 당사 수익성 개선에 큰 기여를 할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 아울러 "리튬 가격 또한 최근 큰 폭으로 상승했으며, 작년까지 낮은 리튬 가격으로 인해 적자를 기록했던 에코프로이노베이션의 경우에도 최근의 리튬 가격 추세가 유지된다면 2026년에는 흑자 전환이 예상된다"고 전했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

