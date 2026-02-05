본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전남교육청, 2026 중등교사 최종 합격자 '발표'

호남취재본부 이준경기자

입력2026.02.05 13:27

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당초 선발 계획보다 41명 미달…여성 합격자 64.8%

전남도교육청은 5일 도교육청 누리집을 통해 '2026학년도 공립 중등학교 교사(특수·보건·사서·전문상담·영양교사 포함) 임용후보자 선정 경쟁시험' 최종 합격자 509명을 발표했다.


도교육청은 지난해 11월 22일 1차 필기시험을 시작으로 지난 1월 21일까지 2차 실기 평가와 수업 실연, 교직 적성 심층 면접 등 엄격한 과정을 거쳐 최종 합격자를 확정했다.

전남도교육청 전경

전남도교육청 전경

AD
원본보기 아이콘

이번 시험의 당초 선발 예정 인원은 총 550명(일반 508명, 장애 42명)이었다. 그러나 일부 과목에서 1차 시험 과락자가 발생하거나 2차 시험 응시자 미달, 장애인 응시자 결시 등이 겹치면서 실제 합격 인원은 509명(일반 504명, 장애 5명)으로 집계됐다.


성별로는 여성이 330명, 남성이 179명으로 여성 합격자의 비율이 높게 나타났다. 응시자 개인별 성적은 5일부터 오는 12일까지 8일간 전라남도교육청 나이스 온라인 교직원 채용시스템에서 조회할 수 있다.


최종 합격자는 오는 9일부터 13일까지 도교육청을 방문하거나 우편을 통해 등록 서류를 제출해야 한다. 신규 임용 예정자를 대상으로 하는 직무연수는 6일부터 13일까지 원격 및 집합 연수 형태로 진행될 예정이다.

자세한 사항은 전남도교육청 홈페이지 '인사/채용/소식-공무원시험-중등교원' 게시판의 공고문을 통해 확인할 수 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"[비트코인 지금] "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

이재용 회장, 밀라노행…2년 만에 다시 '올림픽 경영'

새로운 이슈 보기