전남교육청, 2026 중등교사 최종 합격자 '발표'

당초 선발 계획보다 41명 미달…여성 합격자 64.8%

전남도교육청은 5일 도교육청 누리집을 통해 '2026학년도 공립 중등학교 교사(특수·보건·사서·전문상담·영양교사 포함) 임용후보자 선정 경쟁시험' 최종 합격자 509명을 발표했다.

도교육청은 지난해 11월 22일 1차 필기시험을 시작으로 지난 1월 21일까지 2차 실기 평가와 수업 실연, 교직 적성 심층 면접 등 엄격한 과정을 거쳐 최종 합격자를 확정했다.

전남도교육청 전경 AD 원본보기 아이콘

이번 시험의 당초 선발 예정 인원은 총 550명(일반 508명, 장애 42명)이었다. 그러나 일부 과목에서 1차 시험 과락자가 발생하거나 2차 시험 응시자 미달, 장애인 응시자 결시 등이 겹치면서 실제 합격 인원은 509명(일반 504명, 장애 5명)으로 집계됐다.

성별로는 여성이 330명, 남성이 179명으로 여성 합격자의 비율이 높게 나타났다. 응시자 개인별 성적은 5일부터 오는 12일까지 8일간 전라남도교육청 나이스 온라인 교직원 채용시스템에서 조회할 수 있다.

최종 합격자는 오는 9일부터 13일까지 도교육청을 방문하거나 우편을 통해 등록 서류를 제출해야 한다. 신규 임용 예정자를 대상으로 하는 직무연수는 6일부터 13일까지 원격 및 집합 연수 형태로 진행될 예정이다.

자세한 사항은 전남도교육청 홈페이지 '인사/채용/소식-공무원시험-중등교원' 게시판의 공고문을 통해 확인할 수 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



