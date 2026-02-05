본문 바로가기
[특징주]한온시스템, 고객 확대·비용 절감 효과에 5% ↑

박승욱기자

입력2026.02.05

한온시스템 주가가 고객 수주 확대와 비용 절감 효과에 힘입어 5%대 상승률을 보이고 있다.

5일 오전 9시 51분 기준 한온시스템 주식은 전 거래일 대비 5.77%(215원) 오른 3940원에 거래되고 있다.


이날 현대차증권은 한온시스템에 대해 투자의견 중립을 유지하되 목표주가를 기존 3800원에서 10.5% 오른 4200원으로 조정했다.

장문수 현대차증권 연구원은 "전기차 전환 재점화 및 주요 고객 수주 확대, 전동화 제품 매출 성장 가시화, 인건비 등 주요 비용 절감 등으로 수익성이 개선되고 있다"며 "4% 이상 영업이익률 목표 시점을 1년 당길 계획을 발표한 것도 긍정적인 요인"이라고 분석했다.


다만 "시장 기대를 넘는 4% 이상 영업이익률 목표를 달성하려면 단기 일회성 비용을 수반한 구조조정 전략이 불가피하다"며 "추가적인 주가 상승을 위해선 인력 조정에 의한 운영 효율화 등 구조조정의 속도가 빨라져야 한다"고 전했다.


장 연구원은 "한온시스템의 지난해 4분기 영업이익은 912억원으로 컨센서스인 815억원보다 11.9% 높았다"며 "이는 우호적 환율과 벤츠 등 고객 선전으로 유럽 매출액이 증가한 영향으로 풀이되며, 90% 수준의 관세 비용을 고객사로부터 정산받은 것도 기대감을 키웠다"고 했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
