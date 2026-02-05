본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

업비트, 모바일 주민등록증으로 본인인증 가능해져

오규민기자

입력2026.02.05 08:56

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

운전면허증 이어 인증수단 확대

디지털자산 거래소 업비트는 기존 본인인증(KYC) 수단(실물 주민등록증, 실물 운전면허증, 모바일 운전면허증)에 모바일 주민등록증을 추가했다고 5일 밝혔다.


실물 신분증으로만 본인인증이 가능했던 국내 거주 외국인도 모바일 외국인등록증, 모바일 영주증, 모바일 외국국적동포 국내거소신고증을 통한 본인인증이 가능해졌다.

업비트는 지난해 5월 국내 디지털자산 거래소 최초로 모바일 운전면허증을 본인 인증 수단에 도입했다. 이번 업데이트 또한 KYC 강화를 위한 조치로, 최근 모바일 신분증 사용자가 증가하고 민간 애플리케이션을 통한 모바일 신분증 발급이 가능해짐에 따라 고객 편의성을 높이기 위해 추진됐다고 설명했다.

업비트, 모바일 주민등록증으로 본인인증 가능해져
AD
원본보기 아이콘

모바일 신분증은 블록체인 기반 분산신원증명(DID·Decentralized Identity) 기술을 적용해 위·변조 위험을 낮추고 실시간 진위 및 유효성 검증이 가능해 정확도와 보안성이 높다. 단말기 보안 영역에 암호화된 형태로 저장되고 중앙 서버에는 별도로 저장되지 않기 때문에 해킹에 따른 개인정보 유출 위험도 적다는 게 업비트의 설명이다.


오경석 두나무 대표는 "고객이 보다 간편하고 안전하게 서비스를 이용할 수 있도록 모바일 신분증 인증을 확대했다"며 "앞으로도 업비트는 이용자 보호와 편의를 최우선 가치로 삼고, 신뢰할 수 있는 거래 환경 구축에 힘쓸 것"이라고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기