본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

그라비티 '라그나로크: 트와일라잇' 베트남 사전예약 시작

노경조기자

입력2026.02.04 17:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성장 재미 더하고 파밍 부담 줄여

그라비티는 다중접속역할수행게임(MMORPG) 신작 '라그나로크: 트와일라잇'의 베트남 지역 사전예약을 시작했다고 4일 밝혔다.


그라비티 '라그나로크: 트와일라잇' 베트남 사전예약 시작
AD
원본보기 아이콘


'라그나로크: 트와일라잇'은 라그나로크 지식재산권(IP)을 활용, 서정적인 배경음악과 포링, 루나틱 등 향수를 불러일으키는 원작 요소에 신규 시스템을 결합했다. 성장의 재미를 더하고 파밍의 부담을 줄인 것이 특징이다.

이번 사전예약은 정식 론칭 전까지 양대 앱 마켓과 공식 사전예약 페이지에서 가능하다. 그라비티는 공식 페이지에서 이벤트 참여 시 한정 탈 것, 보물 뽑기 100회 등 다양한 보상을 제공한다. 공식 페이스북 페이지 이벤트에서는 추첨을 통해 아이폰 17 프로, 닌텐도 스위치 2 등을 증정한다.


김진환 그라비티 사업 총괄 이사는 "'라그나로크: 트와일라잇'은 익숙함과 새로운 재미를 모두 갖춘 신작으로 앞서 론칭한 다수 지역에서 사랑받고 있다"며 "한층 더 화려하고 압도적인 전투 스케일을 경험하실 수 있을 것"이라고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기