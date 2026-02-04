◆행정안전부
◇시·도 행정부시장·부지사 인사
▶부산광역시 행정부시장 김경덕
▶전라남도 행정부지사 황기연
▶경상북도 행정부지사 황명석
김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]행정안전부
2026년 02월 04일(수)
◆행정안전부
◇시·도 행정부시장·부지사 인사
▶부산광역시 행정부시장 김경덕
▶전라남도 행정부지사 황기연
▶경상북도 행정부지사 황명석
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고"
파면된 김현태 "민주당, 계엄 미리 알고 있었다…문형배·민중기는 내란 조작범"
"이 집, 일 잘하네"…두쫀쿠 쥐여주더니 이번엔 '성심당 빵' 주는 헌혈의집
"자리 좀 있나요?" 대통령에 직접 이력서 내민 여대생…"준비성 철저하군" 채용
"월세 150만원 낼게요" 찜 해버린 유학생들…'셋방살이 설움' 더 터진다
주택대출 줄고 기업대출 늘었다…생산적 금융 기조 속 자금 흐름 재편
전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'
"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집
"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"
"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용
"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신