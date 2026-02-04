부산교육청, 통학로 안전에 58억원 투입… 학교부지 활용해 ‘등굣길 확장’

미끄럼방지 포장∼통학안전지도… 학생 안전 종합 대책 가동

부산시교육청(교육감 김석준)이 학교 안팎 통학로 개선과 종합적인 교통안전 강화를 위해 올해 58억원의 예산을 투입하는 등 학생 안전 확보에 총력을 기울인다.

부산교육청은 초등학교 통학로 미끄럼방지 포장과 빛바랜 어린이보호구역 문자 도색 등 기본적인 환경 개선은 물론, 학교 부지를 활용한 통학로 확장 사업까지 병행해 통학 환경 개선에 속도를 낼 방침이라고 전했다.

이 사업은 2023년 발생한 초등학생 통학로 사망사건을 계기로 마련된 대책의 연장선이다. 교육청은 당시 "교육청 소유 부지를 활용해서라도 안전한 통학로를 확보하겠다"는 원칙을 세운 뒤 적극적인 개선 사업을 추진해 왔다. 올해도 8개 학교에 16억원을 투입해 화단 철거 등으로 확보한 학교 부지를 통학로 확장에 활용할 계획이다.

이와 함께 교육부 특별교부금 5억원을 확보해 수성초 등 13개교를 대상으로 미끄럼방지 포장과 어린이보호구역 문자 도색 등 통학로 환경 개선 사업을 추진한다.

부산교육청은 이달부터 지역 초등학교를 대상으로 통학로 안전 실태조사에도 착수한다. 조사 결과는 지자체 등 관계기관과 공유해 기관 간 협력을 통한 지속적인 통학로 개선으로 이어갈 예정이다. 시민 누구나 통학로 위험 요소를 직접 신고할 수 있는 참여형 안전 신고 창구인 '통학안전지도시스템(등굣길안심e)'도 운영 중이다. 접수된 민원은 현장 확인을 거쳐 필요시 관계기관과 협력해 개선 조치를 시행한다.

이 밖에도 통학 여건이 열악하거나 사고 위험이 높은 학교를 중심으로 통학안전지킴이 312명을 등·하교 시간대에 배치하고, 스쿨존 교통지도 인력 운영을 위해 녹색어머니회 활동도 지원하고 있다.

부산교육청은 최근 3년간(2023∼2025년) 어린이보호구역 개선 사업에 135억원, 통학로 안전강화를 위한 교육부 특별교부금 26억원, 학교부지 활용 통학로 개선 사업에 57억원 등 총 236억원의 예산을 투입해 통학로 개선을 지속해 왔다. 올해도 부산시에 28억원을 지원해 노란색 횡단보도 설치, 방호울타리 확충, 불법 주·정차 단속 카메라 설치 등 어린이보호구역 개선 사업을 추진할 예정이다.

김석준 부산시교육감은 "학생 안전은 어떤 교육 정책보다 우선해야 할 가치"라며 "지속적인 통학로 개선을 통해 학부모가 안심하고 학생들이 안전하게 통학할 수 있는 교육환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



