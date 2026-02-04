에스트라 아토베리어365크림, 누적 판매 1000만개 돌파

아모레퍼시픽 더마 브랜드 '에스테라' 대표 제품

2018년 첫 출시…"1회 사용만으로 보습 2배"

K-더마 브랜드 철학을 담은 캠페인 영상 2편 공개

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 139,600 전일대비 300 등락률 +0.22% 거래량 100,746 전일가 139,300 2026.02.04 10:21 기준 관련기사 [오늘의신상]"사용 직후 환해진다"…설화수 미백 신제품 '자정앰플세럼' [오늘의신상]프리메라, 'PDRN-나이아 립세럼 토닝 글로우 샷' 출시 아모레퍼시픽, '희망 2026 나눔캠페인' 성금 3억원 기탁 전 종목 시세 보기 close 정통 더마 브랜드 에스트라(AESTURA) 대표 제품 '아토베리어365 크림'이 누적 판매량 1000만 개를 돌파했다.

에스트라는 1982년 태평양제약에서 출발한 브랜드로, 더마 코스메틱이라는 개념이 생소하던 시절부터 민감 피부를 위한 장벽 보습 연구를 지속해 오며 전문성과 신뢰를 쌓아왔다. 이러한 연구 기반 위에서 탄생한 아토베리어365 크림은 에스트라의 철학을 집약한 대표 제품으로 자리 잡았다.

아토베리어365 크림은 2018년 올리브영 출시 이후 민감 피부 소비자들 사이에서 빠르게 입소문을 타며 성장해 왔다. 올리브영 어워즈 크림 부문 1위를 수상하며 제품력을 인정받은 데 이어, 올해 1월 누적 판매 1000만 개를 기록하며 국내 크림 시장을 선도하고 있다.

특히 1회 사용만으로 사용 전 대비 2배 보습, 단 10분 만에 손상된 피부 장벽 개선, 120시간 보습 지속 등 탁월한 제품 효능이 소비자들의 높은 호응을 이끌었다. 저자극 포뮬러와 사계절 사용 가능한 데일리 보습력으로, 민감 피부는 물론 남녀노소가 모두 사용하기 좋은 국민 장벽 보습 크림으로 확고한 입지를 다졌다.

에스트라는 이번 의미 있는 성과를 기념해 브랜드의 진정성을 담은 신규 TVC 캠페인도 전개한다. '진심은 피부로 느낀다'는 메시지를 중심으로, 고객의 피부 고민에 진심으로 귀 기울여온 에스트라의 브랜드 철학을 두 편의 스토리텔링 영상에 담아 선보일 예정이다. 이번 영상은 1994년 아모레퍼시픽 의약연구소 설립 시기를 배경으로, 코스메슈티컬에서 출발한 에스트라의 성장 서사를 조명한다.

한편, 에스트라는 일본, 베트남, 태국, 미국 등 주요 글로벌 시장에서의 성과를 바탕으로 캐나다, 호주, 영국 등으로 진출하며 해외 사업을 가속화하고 있다. 제품력과 전문성을 인정받고 있는 에스트라는 앞으로도 글로벌 K-더마 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>