[날씨]낮 최고 12도…평년보다 포근한 '입춘'

동해안 대기 건조해 산불 예방 유의해야

절기상 입춘(立春)이자 수요일인 4일은 낮 최고기온이 12도까지 올라 포근하겠다. 낮 기온은 4∼12도로 예보돼 평년(2∼9도)을 웃돌 것으로 보인다.

낮엔 전국 대부분 지역 기온이 영상권으로 오르면서 강·호수·저수지 등의 얼음이 녹아 깨질 우려가 있으니 안전사고에 유의해야겠다.

서울 뚝섬 한강공원에 활짝 핀 버들개지 뒤로 고드름이 녹고 있다. 조용준 기자

중부지방과 제주도는 내내 흐린 가운데 남부지방도 구름이 많겠다. 오후에는 경기북부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠고, 강원 중·북부 내륙과 산지에도 빗방울이나 눈이 날리는 곳이 있겠다. 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불 예방에 각별히 신경 써야겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



