코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신

삼전 11%, 하닉 9% 올라 '쌍끌이'

코스닥 시총 상위 10곳도 모두 상승

코스피지수가 3일 6% 이상 상승하며 5200선을 회복했다. 전날 5000선을 내줬던 것이 무색하게 모든 업종에서 상승세를 유지하며 나흘 만에 종가 기준 최고치를 경신했다.

이날 코스피지수는 전 거래일 대비 338.41포인트(+6.84%) 오른 5288.08에 마감했다. 지난달 30일 달성한 종가 최고치 5244.36을 다시 돌파했다. 이날 코스피 거래량은 6억6652만주, 거래대금은 29조3215억2500만원으로 잠정 집계됐다.

외국인와 기관은 각각 9029억원, 2조3656억원을 순매수하며 주가 상승을 견인했다. 개인은 3조3415억원을 순매도했다.

한국거래소는 이날 오전 9시26분께 매수 사이드카를 발동하기도 했다. 전일 대비 코스피200 선물(최근월물)이 5% 이상 상승 후 1분간 지속돼 매수 사이드카가 발동됐다. 전날 올해 처음으로 '매도 사이드카'가 발동한 지 하루 만에 매수 사이드카가 소환된 것이다.

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장 지명에 의한 주가 하락 여파는 이날 완전히 회복된 모양새다. 앞서 지난달 30일 제17대 Fed 의장으로 워시 전 이사가 지명되자 귀금속과 가상자산 가격은 하락, 달러 가치는 상승했다. 워시 전 이사는 금리 인하를 선호하는 동시에 대차대조표 축소(양적 긴축)를 동시에 주장하는 인물이라 시장 변동성을 키웠다. 다만 워시 전 의장에 대한 불안감이 과장됐다는 분석과, 미국발 제조업 구매관리자지수(PMI) 서프라이즈 등 호재가 잇따르며 증시는 다시 반등했다.

코스피는 업종별로 모두 상승세를 보였다. 증권(+14.86%)이 가장 오름세가 컸고 전기·전자 +9.81%, 제조 +7.62%, 기계·장비 +7.14%, 건설 +6.77%, 유통 +6.24% 순으로 상승률이 높았다.

시가총액 상위 10개 종목도 일제히 올랐다. 시총 1위 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 167,500 전일대비 17,100 등락률 +11.37% 거래량 35,228,462 전일가 150,400 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, 5.79% 상승하며 5200선 회복삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세"K전력 '빅3', 수주 27조 금자탑…북미 중심 사업 재편 속도 전 종목 시세 보기 close 가 11.2% 올라 '16만전자'를 회복했고, 시총 2위인 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 907,000 전일대비 77,000 등락률 +9.28% 거래량 5,080,290 전일가 830,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, 5.79% 상승하며 5200선 회복코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑이익 레벨업 가속…코스피 상반기 5800선 열어둔다 전 종목 시세 보기 close 도 9.1% 올라 '90만닉스'를 탈환했다. SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 546,000 전일대비 41,000 등락률 +8.12% 거래량 932,891 전일가 505,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close 가 8.1%, HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 582,000 전일대비 33,000 등락률 +6.01% 거래량 204,407 전일가 549,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝 전 종목 시세 보기 close 이 5.8%, 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 91,200 전일대비 5,000 등락률 +5.80% 거래량 4,647,177 전일가 86,200 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑이익 레벨업 가속…코스피 상반기 5800선 열어둔다워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close 5.5%, 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,299,000 전일대비 60,000 등락률 +4.84% 거래량 203,785 전일가 1,239,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close 4.7%, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 491,500 전일대비 13,500 등락률 +2.82% 거래량 2,273,528 전일가 478,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑이익 레벨업 가속…코스피 상반기 5800선 열어둔다'팰리세이드' 연간 판매기록 달성…"구매 가능한 최고의 SUV" 전 종목 시세 보기 close 3.0%, LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 391,000 전일대비 11,000 등락률 +2.89% 거래량 271,188 전일가 380,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 K전력 '빅3', 수주 27조 금자탑…북미 중심 사업 재편 속도코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close 2.8%, 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 154,000 전일대비 3,900 등락률 +2.60% 거래량 1,332,462 전일가 150,100 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑기아, 1월 24만5557대 판매…전년 동기 대비 2.4% ↑장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close 2.4% 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,749,000 전일대비 38,000 등락률 +2.22% 거래량 50,120 전일가 1,711,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑삼성바이오로직스, 에코바디스 ESG 평가서 최고 등급 '플래티넘' 획득트럼프發 '25% 관세' 홍두깨…K-바이오, 공장 인수로 '관세 자유' 전 종목 시세 보기 close 2.2% 등 모두 상승했다.

코스닥 지수도 상승 마감했다. 이날 코스닥지수는 전장 대비 45.97(+4.19%) 오른 1144.33으로 마감했다. 외국인이 1520억원, 개인이 6516억원 순매도했고 기관이 8737억원 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 529,000 전일대비 65,000 등락률 +14.01% 거래량 392,000 전일가 464,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감기회가 왔다면 투자금부터 마련해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 이 13.7%로 가장 많이 올랐고 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 756,000 전일대비 44,000 등락률 +6.18% 거래량 404,305 전일가 712,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 최저금리로 당일 OK삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세"코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑ 전 종목 시세 보기 close 는 6.4%, 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 169,800 전일대비 7,300 등락률 +4.49% 거래량 3,998,633 전일가 162,500 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑이익 레벨업 가속…코스피 상반기 5800선 열어둔다장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close 4.1%, HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 56,100 전일대비 1,900 등락률 +3.51% 거래량 1,039,787 전일가 54,200 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 투자 시작하기에 늦었다고 생각된다면? 투자금 규모 늘려서 따라잡기코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑HLB파나진, PNA 기반 AOC로 신약 개발 나선다 전 종목 시세 보기 close 3.8%, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 219,000 전일대비 4,500 등락률 +2.10% 거래량 1,076,313 전일가 214,500 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close 2.3%, 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 403,000 전일대비 9,000 등락률 +2.28% 거래량 529,146 전일가 394,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close 2.0%, 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 96,600 전일대비 1,900 등락률 +2.01% 거래량 2,296,186 전일가 94,700 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close 1.9%, 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 201,500 전일대비 3,200 등락률 +1.61% 거래량 1,200,878 전일가 198,300 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑기회가 왔다면 투자금부터 마련해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로에이비엘바이오, ABL209 미국 임상 1상 IND 제출 전 종목 시세 보기 close 1.8%, 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 290,000 전일대비 3,000 등락률 +1.05% 거래량 214,416 전일가 287,000 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close 0.5%, 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 193,400 전일대비 700 등락률 +0.36% 거래량 489,635 전일가 192,700 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close 0.2% 각각 상승해 마감했다.

이경민 대신증권 연구원은 "미국 증시와 코스피가 모두 '워시 쇼크'를 이겨내고 반등에 성공했다"며 "수급 영향 이외의 펀더멘털 변화가 없었기에 빠르게 저가 매수세가 유입되며 전일 낙폭을 회복했다"고 평가했다.

이어 이 연구원은 이틀 새 매도 사이드카 이후 매수 사이드카 발동된 데 대해 "최근 이같은 사례는 '2020년 3월23~24일(코로나 펜데믹), 2024년8월 5~6일(엔캐리 청산), 25년 4월7~8일(미국 상호관세 발표)인데, 각 사례에서도 모두 저점을 형성하고 반등했다"고 설명했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



