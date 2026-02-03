본문 바로가기
"아프리카돼지열병 막아라" … 고성군, 양돈밀집사육단지 방역실태 특별점검 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.03 10:16

공동방역시설 및 소독설비 운영
실태 중점 확인으로 ASF 차단 강화

경남 고성군은 아프리카돼지열병(ASF) 차단을 위해 관내 양돈 밀집사육단지를 대상으로 방역실태 특별점검을 실시한다.

고성군, 양돈밀집사육단지 아프리카돼지열병 방역실태 특별점검 실시.

고성군, 양돈밀집사육단지 아프리카돼지열병 방역실태 특별점검 실시.

이번 특별점검은 오는 6일까지 축산과 가축방역담당 및 관련 담당자가 점검에 참여한다.


점검 대상은 산성마을 양돈농장 10개소로, 밀집사육단지의 방역 취약 요인을 사전에 차단하고 ASF 발생 위험을 최소화하기 위해 추진된다.

주요 점검 내용은 밀집단지 공동방역시설인 외부 울타리, 물품 반입시설, 폐기물 관리시설 등 주요 방역관리 사항 소독설비 정상 작동 여부, 소독제 사용 실태 등 현장 방역 이행 여부 전반이다.


점검 결과 미흡 사항에 대해서는 즉시 현장 지도 및 보완 조치를 실시하고, 지속적인 관리·점검을 통해 ASF 예방에 만전을 기할 계획이다.


군 관계자는 "양돈 밀집사육단지는 ASF 확산 위험이 높은 만큼 철저한 방역 관리가 무엇보다 중요하다"면서 "앞으로도 선제적인 점검과 현장 중심의 방역 지도를 통해 가축전염병 예방에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
