머스크 "러 드론 스타링크 무단사용 차단"…논란 의식했나

이현우기자

입력2026.02.03 10:00

러 드론 전자전 능력 하락 기대

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 우크라이나군과 협력해 러시아 무인기(드론)의 스타링크(Starlink) 시스템 무단 사용을 차단했다. 러시아군이 제3국을 통한 우회 수입 등을 통해, 스페이스X가 운영 중인 위성인터넷 서비스인 스타링크를 사용해 일었던 논란이 잦아들 전망이다.


머스크 CEO는 2일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 X에 "우크라이나의 요청으로 러시아 드론이 스타링크 단말기를 무단사용하는 것을 막는 조치가 효과를 내고 있다"며 "더 필요한 조치가 있다면 알려달라"고 밝혔다. 우크라이나 정부는 러시아가 드론에 스타링크 단말기를 부착해 자폭용 드론의 명중률을 높이는데 쓰고 있다면서 러시아군의 스타링크 사용을 막아달라고 요청했다.

스페이스X는 우크라이나에서 사용하는 스타링크 단말기에 대한 인증제도를 실시했다. 우크라이나 현지 매체인 키이우인디펜던트에 따르면 우크라이나 정부는 2일부터 우크라이나 내 모든 스타링크에 대해 단말기 등록을 의무화하는 결의안을 시행한다고 밝혔다. 미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관은 이날 기자회견에서 "스페이스X가 제공한 러시아 드론 차단 방안은 초기에 빠른 성과를 낼 것"이라며 "민간에서 사용하는 스타링크 단말기의 등록절차는 간소화 될 것이며 지역 정부청사에서 가능하게 할 것"이라고 강조했다.


스타링크 서비스는 2022년 우크라이나 전쟁 개전 이후 통신망이 대부분 포격으로 파괴된 우크라이나에서 군용, 민간 통신에 광범위하게 사용되고 있다. 특히 드론의 경우 해킹 위험이 높은 무선통신 조종 대신, 해킹이 어려운 스타링크 서버를 활용한 조종이 유용하게 사용됐다. 그러나 러시아군도 스타링크를 무단 사용하면서 논란이 커졌다. 가디언지에 따르면 러시아군은 우즈베키스탄 등 중앙아시아 국가들에서 스타링크 단말기를 수입해 미국의 제재를 회피했으며, 우크라이나 점령지에서도 스타링크 단말기를 탈취해 사용해왔다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
