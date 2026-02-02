본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

상설특검, '퇴직금 미지급 의혹' 정종철 쿠팡CFS 대표 피의자 소환

염다연기자

입력2026.02.02 10:20

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

근로자퇴직급여보장법 위반 혐의

쿠팡의 '퇴직금 미지급 의혹'을 수사하는 안권섭 상설특별검사팀이 정종철 쿠팡풀필먼트(CFS) 대표이사를 2일 피의자 신분으로 소환했다.

의원 질의에 답하는 정종철 CFS 대표. 연합뉴스

의원 질의에 답하는 정종철 CFS 대표. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "오전 10시부터 쿠팡풀필먼트유한회사의 대표이사 정종철에 대해 피의자 신분으로 소환 조사가 진행되고 있다"며 "피의사실은 근로자퇴직급여보장법 위반"이라고 밝혔다.


정 대표와 엄성환 쿠팡CFS 전 대표는 2023년 5월 근로자들에게 불리하게 쿠팡CFS의 퇴직 금품 지급 관련 규정을 변경해 퇴직금 성격의 금품을 체불한 의혹을 받는다.

당시 쿠팡은 '일용직 근로자도 1년 이상 근무하는 경우 주당 근로 시간이 15시간 미만인 기간만 제외'에서 '1년 이상 근무하고 주당 근로 시간이 15시간 이상인 경우'로 변경했다. 근무 기간 중 하루라도 주당 근로 시간이 15시간 이하인 날이 끼어있으면 퇴직금 산정 기간을 이날부터 다시 계산하도록 한 것이다.


특검팀은 쿠팡 물류센터 근로자들이 사용자의 직접적인 지시·감독하에 근무했으며, 근로 계약의 반복적인 체결로 근로 제공이 1년 이상 지속됐으므로 퇴직금 지급 대상이라고 보고 있다.


이날 조사에서 특검팀은 정 대표를 상대로 취업규칙을 변경한 경위와 의사결정 과정 등 전반을 확인할 전망이다. 지난달 26일에는 엄 대표가 특검팀에 피의자 신분으로 소환돼 조사받았다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등에 '유심 연금술' 진위 논란 "버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

"대서양 무역 전쟁 발발 시, 美보다 유럽이 훨씬 큰 타격"

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

李대통령 지지율 3주만에 상승…1.4%p↑, 54.5%

새로운 이슈 보기