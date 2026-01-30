한울앤제주, 롯데마트·롯데슈퍼와 공동 기획 및 제작한 고도수 맥주 '보리 리저브' 출시

한울앤제주 한울앤제주 276730 | 코스닥 증권정보 현재가 1,186 전일대비 9 등락률 -0.75% 거래량 36,752 전일가 1,195 2026.01.30 11:47 기준 관련기사 한울앤제주, '굿즈' 아닌 '통행료 산업' 전환 본격화…K-컬처 판 바꾼다한울반도체, 한울앤제주 최대주주 지분 전량 인수…경영권 불확실성 해소스타에스엠리츠 "빅페스타, 68억 제3자배정 유상증자 결정…대주주 적격성 충족" 전 종목 시세 보기 close 는 고도수 맥주 '보리 리저브'를 출시하며 제품 포트폴리오를 확장한다고 30일 밝혔다.

보리 리저브는 고도수와 풍부한 풍미를 중심으로 한 스타일의 '발리와인(Barleywine)' 맥주다. 와인처럼 높은 알코올 도수와 묵직한 바디감을 갖춘 것이 특징이다.

알코올 도수는 10.0%다. 일반 라거 맥주와 달리 탄산을 과하지 않게 조절해 천천히 음용할 수 있도록 제조했다. 쓴맛 지수는 국제쓴맛단위(IBU) 기준 25 수준으로 고도수 맥주 특유의 강한 쓴맛을 완화했다.

보리 리저브는 강한 탄산으로 인해 맥주 음용 시 부담을 느끼는 소비자나 와인과 유사한 음용 경험을 선호하는 소비자를 주요 타겟으로 한다. 고도수 맥주의 풍미는 즐기고 싶지만 쓴맛이 과한 스타일은 선호하지 않는 소비자도 고려했다고 회사는 설명했다.

한울앤제주 관계자는 "보리 리저브는 한울앤제주의 제품 포트폴리오 확장 전략의 일환으로 선보인 신제품"이라며 "프리미엄 음용 경험을 원하는 소비자 수요와 고도수 맥주 시장의 요구를 균형 있게 충족하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.

이어 "고도수 맥주 시장에서 소비자 선택지를 넓히는 제품이 될 것으로 기대한다"고 강조했다.

보리 리저브는 한울앤제주와 공동 기획 및 제작한 롯데마트와 롯데슈퍼를 통해 순차적으로 유통될 예정이다. 한울앤제주는 대형 유통 채널을 통한 판매를 통해 소비자 접점을 확대하고 프리미엄 고도수 맥주 시장에서의 입지를 점진적으로 강화해 나갈 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>