한울반도체, 한울앤제주 최대주주 지분 전량 인수…경영권 불확실성 해소

핵심 부품 검사장비·시스템 전문기업 한울반도체 한울반도체 320000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,120 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,145 2026.01.02 개장전(20분지연) 관련기사 한울반도체, 연말 '자금 변수' 제거…CB 결과 공시로 재무 시계 정상화한울반도체, MLCC 초음파 비파괴 검사기 개발로 국산화 성공한울반도체 "PIG 외관검사 설비 개발…국내 납품 시작" 전 종목 시세 보기 close 는 한울앤제주 한울앤제주 276730 | 코스닥 증권정보 현재가 1,323 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,340 2026.01.02 개장전(20분지연) 관련기사 스타에스엠리츠 "빅페스타, 68억 제3자배정 유상증자 결정…대주주 적격성 충족"한울앤제주, 255억 규모 유형자산 취득 결정 철회'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② 전 종목 시세 보기 close (구 제주맥주)에 대한 보유 지분 처분 계획을 철회하고 한울앤제주의 기존 최대주주였던 케이파트너스1호 투자조합의 출자 지분 전량을 인수했다고 2일 밝혔다.

이번 결정으로 최근 시장에서 제기된 한울앤제주 최대주주 변경 관련 불확실성이 해소됐으며 책임경영 강화와 주주가치 보호에 대한 의지를 분명히 했다는 설명이다. 특히 이번 조치는 단순한 재무적 판단을 넘어 한울앤제주의 중·장기 성장 전략에 무게를 둔 결정으로 평가된다. 회사는 주요 주주로서 경영에 적극 참여해 기업가치 제고와 경영 안정을 최우선 과제로 삼겠다는 방침이다.

지난달 25일 케이파트너스1호 투자조합은 한울앤제주의 제3자 배정 유상증자에 120억원을 출자해 지분 29.24%를 확보하며 최대주주에 오른 바 있다. 이후 신규 최대주주 측이 추진한 255억원 규모의 제주 부동산 취득 결정이 알려지며 이해상충 가능성 등과 관련한 우려가 제기됐다. 이에 한울앤제주 경영진과 최대주주는 안정적인 사업 운영과 주주·투자자 보호가 최우선이라는 판단 아래 해당 부동산 취득을 지난 17일 철회했다.

회사 관계자는 "해당 부동산은 자연경관이 뛰어나고 유명 음식료 브랜드가 입점해 있어 제주맥주 마케팅 확대와 관광객 대상 무료 시음 등을 위해 취득을 검토했었다"며 "다만 주주가치 훼손 우려를 고려해 불가피하게 철회했고 논란이 될 수 있는 사안을 신속히 정리해 주주 신뢰를 보호하는 데 주력했다"고 말했다.

한울반도체는 이번 결정을 계기로 한울앤제주와의 전략적 관계를 더욱 공고히 한다는 계획이다. 최대주주로서 주요 의사결정에 책임 있게 참여하며 사업 경쟁력 강화와 재무구조 개선, 투명한 지배구조 확립을 통해 경영 안정성을 높인다는 전략이다.

회사 관계자는 "이번 투자조합 지분 인수와 보유 지분 처분 계획 철회는 피투자회사에 대한 책임경영 의지를 명확히 한 결정"이라며 "최대주주 지분을 인수하면서 기존 보유 지분을 시장에 처분하는 것은 논리적으로도 맞지 않았다"고 말했다.

이어 "주주로서의 책임을 다하고 피투자회사인 한울앤제주의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 실질적으로 기여할 것"이라고 강조했다.





