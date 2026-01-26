본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전시, 도시 미관 개선 '공중케이블 정비사업' 2년 연속 '상'등급 달성

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.26 10:55

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인센티브 13억 6000만원 확보

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시가 과학기술정보통신부가 주관한 공중케이블 정비사업 지자체 평가에서 2년 연속 '상' 등급을 달성해, 인센티브 13억 6000만 원을 확보하고 총 88억 6000만 원 규모 정비사업을 추진한다.


공중케이블 정비사업은 도로변과 주택가 전신주에 거미줄처럼 얽혀 있는 전기선과 방송·통신선을 정리해, 도시 미관을 개선하고 보행자 안전사고를 예방하기 위한 생활밀착형 사업이다.

과학기술정보통신부는 매년 지방자치단체의 공중케이블 정비 실적과 사업계획을 종합적으로 평가해 상·중·하 등급을 부여하고 있으며, 정비 실적과 계획이 우수한 지자체에는 정비 물량과 사업비를 추가로 배정하고 있다.


지난해 시는 소제동, 성남동, 부사동, 산성동, 변동, 내동, 봉산동, 송강동, 평촌동 등 9개 정비구역을 중심으로 ▲노후·폐선 정리 ▲과도하게 늘어진 여유 전선 정돈 ▲보행에 지장을 주는 공중케이블 개선 등을 추진해 왔다.


박민범 대전시 철도건설국장은 "도시 미관을 저해하고 안전사고 발생 위험을 높이는 무질서한 공중케이블을 체계적으로 정비해, 안전하고 쾌적한 거리 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기