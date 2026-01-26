대전시, 도시 미관 개선 '공중케이블 정비사업' 2년 연속 '상'등급 달성

인센티브 13억 6000만원 확보

대전시가 과학기술정보통신부가 주관한 공중케이블 정비사업 지자체 평가에서 2년 연속 '상' 등급을 달성해, 인센티브 13억 6000만 원을 확보하고 총 88억 6000만 원 규모 정비사업을 추진한다.

공중케이블 정비사업은 도로변과 주택가 전신주에 거미줄처럼 얽혀 있는 전기선과 방송·통신선을 정리해, 도시 미관을 개선하고 보행자 안전사고를 예방하기 위한 생활밀착형 사업이다.

과학기술정보통신부는 매년 지방자치단체의 공중케이블 정비 실적과 사업계획을 종합적으로 평가해 상·중·하 등급을 부여하고 있으며, 정비 실적과 계획이 우수한 지자체에는 정비 물량과 사업비를 추가로 배정하고 있다.

지난해 시는 소제동, 성남동, 부사동, 산성동, 변동, 내동, 봉산동, 송강동, 평촌동 등 9개 정비구역을 중심으로 ▲노후·폐선 정리 ▲과도하게 늘어진 여유 전선 정돈 ▲보행에 지장을 주는 공중케이블 개선 등을 추진해 왔다.

박민범 대전시 철도건설국장은 "도시 미관을 저해하고 안전사고 발생 위험을 높이는 무질서한 공중케이블을 체계적으로 정비해, 안전하고 쾌적한 거리 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



