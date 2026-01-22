본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]'BD 지분가치 기대' 현대글로비스, 4%대↑

김대현기자

입력2026.01.22 10:30

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국 로봇 기업 보스턴다이내믹스(BD) 지분 가치 및 사업 확대 고려 기대감 속에 현대글로비스 의 주가가 상승세다.


[특징주]'BD 지분가치 기대' 현대글로비스, 4%대↑
AD
원본보기 아이콘

22일 오전 10시20분 기준 현대글로비스는 전 거래일 대비 1만1500원(4.39%) 오른 27만3500원에 거래됐다.

이날 iM증권은 현대글로비스에 대해 "BD 지분 가치와 향후 로봇 물류 사업 확대에 대한 기대감을 멀티플(기업가치 산정 배수)에 반영했다"며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 20만원에서 32만5000원으로 상향 조정했다.


배세호 iM증권 연구원은 "현대차 그룹 전반적으로 로봇 사업 관련 시너지가 기대된다"며 "현대글로비스는 BD의 지분을 직접 보유(11.25%)하고 있고, 향후 그룹 내에서 로봇 물류를 담당할 것으로 보여 동종 자동차운반선(PCC) 업계 대비 벨류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 할증이 정당화된다"고 짚었다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란에도 쿠팡 이용자수 굳건 "다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'

'K푸드 효자'라더니…냉동만두, 수출 멈추고 수입 늘어난 이유

이달만 '14% 상승', 반전 노린다…꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화

새로운 이슈 보기