[특징주]'BD 지분가치 기대' 현대글로비스, 4%대↑

미국 로봇 기업 보스턴다이내믹스(BD) 지분 가치 및 사업 확대 고려 기대감 속에 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 10,500 등락률 +4.01% 거래량 688,080 전일가 262,000 2026.01.22 11:00 기준 관련기사 LG 넘고 '빅3' 안착…현대차그룹株, '로봇 질주' 이어갈까현대글로비스, 스타링크 도입 시작…"영화 다운 15분 → 2분"순환매의 다음 타깃…자동차·부품 업종에 번지는 상승 온기 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 상승세다.

22일 오전 10시20분 기준 현대글로비스는 전 거래일 대비 1만1500원(4.39%) 오른 27만3500원에 거래됐다.

이날 iM증권은 현대글로비스에 대해 "BD 지분 가치와 향후 로봇 물류 사업 확대에 대한 기대감을 멀티플(기업가치 산정 배수)에 반영했다"며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 20만원에서 32만5000원으로 상향 조정했다.

배세호 iM증권 연구원은 "현대차 그룹 전반적으로 로봇 사업 관련 시너지가 기대된다"며 "현대글로비스는 BD의 지분을 직접 보유(11.25%)하고 있고, 향후 그룹 내에서 로봇 물류를 담당할 것으로 보여 동종 자동차운반선(PCC) 업계 대비 벨류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 할증이 정당화된다"고 짚었다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>