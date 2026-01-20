[오늘의신상]'맥크리스피 마라 버거'…"통닭다리살 치킨과 마라 소스의 만남"

메뉴별 강도 달라 취향 따라 선택 가능

캠페인 모델로 유노윤호 발탁

한국맥도날드가 강렬한 마라의 매력을 담은 신메뉴 '맥크리스피 마라 버거' 2종(맥크리스피 마라 해쉬 버거, 맥크리스피 마라 클래식 버거)을 출시한다고 20일 밝혔다.

이번 신메뉴는 닭다리살을 통째로 튀겨낸 100% 통닭다리살 치킨 패티를 사용해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감에 강렬한 마라향과 얼얼한 매운맛까지 한입에 느낄 수 있다.

메뉴별 얼얼함의 강도가 달라 취향 따라 선택이 가능한 것도 특징이다. '맥크리스피 마라 해쉬 버거'는 바삭한 치킨 패티와 고소한 해쉬브라운을 더해 마라 초보자도 부담 없이 즐길 수 있다. '맥크리스피 마라 클래식 버거'는 마라 본연의 강렬한 소스에 집중해 더욱 깊고 진한 마라의 풍미를 선사한다.

마라 고수를 위한 '마라 시즈닝 맥쉐이커'도 별도 판매한다. 이번 신메뉴뿐만 아니라 후렌치 후라이, 맥너겟 등 다양한 사이드 메뉴에 시즈닝을 더해 나만의 마라 메뉴를 완성하는 색다른 재미를 경험할 수 있다.

이번 캠페인은 그룹 동방신기의 유노윤호가 모델로 참여했다. 맥도날드는 '이건 첫 번째 레슨'이라는 구절로 지난해 온라인에서 큰 화제를 모았던 유노윤호의 노래 'Thank U'를 활용해 마라 맛을 즐기는 방법을 단계별로 재치 있게 담아낸 '열정의 마라맛 4번째 레슨' 영상을 공개했다.





