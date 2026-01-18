靑 새 정무수석 홍익표 "李대통령 관용·통합의 철학 실현"

"대통령과 국민, 청와대와 정치권 잇는 가교 역할"

홍익표 신임 청와대 정무수석비서관이 "갈등과 대립, 분열을 넘어 다양한 생각과 입장이 대한민국이라는 이름 아래 조화롭게 시너지를 낼 수 있도록 모든 힘을 다하겠다"고 밝혔다.

그는 18일 페이스북을 통해 "제게 맡겨진 제1의 소임은 국민 삶을 바꾸고 대한민국의 운명을 개척하는 길에 국민 마음을 하나로 모으고자 하는 이재명 대통령의 관용과 통합의 철학을 실현하는 것"이라며 이같이 섰다.

그러면서 그는 "대통령과 국민, 청와대와 정치권을 잇는 가교로써 귀를 크게 열고 부지런히 움직여 다양한 의견을 가감 없이 전달하고 하나 된 힘으로 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이어 "그동안 제게 아낌없이 성원을 보내주신 서초구민과 성동구민, 많은 국민의 마음도 잊지 않겠다"며 "그 믿음에 보답하는 길은 이재명 정부의 성공이라는 점을 가슴에 새기며 뛰고 또 뛰겠다"고 했다.

청와대는 이날 우상호 정무수석의 후임으로 홍 수석을 발탁했다고 발표했다. 홍 수석의 임기는 20일부터다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



