해병대 특수수색여단, 내달 말까지 동계 설한지 훈련 실시

해병대 특수수색여단은 오는 2월26일까지 2차에 걸쳐 평창 산악종합훈련장을 비롯한 강원·경북·인천(강화) 일대에서 동계 작전수행능력 향상을 위한 2026년 동계 설한지 훈련을 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 훈련에는 특수수색여단 360여명, 미 해병대 300여명, 총 660여 명의 한미 해병대 장병이 참가한다. 또 영국 코만도 요원들도 훈련에 참관했다.

훈련은 전시 작전환경에서 적지종심지역작전을 수행하는 수색부대의 고유한 임무 수행 능력 향상을 목적으로 진행됐으며, 세부적으로 ▲동계 주특기 훈련 ▲소부대 전술훈련 ▲ 장거리 무장 행군 및 대대 전술훈련으로 나눠 시행됐다.

특히 특정 지역으로의 침투 훈련에서는 동계 환경 아래 드론을 활용한 전투실험을 병행했다. 드론이 제공하는 실시간 영상과 좌표 정보를 바탕으로 장병들의 생존 가능성을 보장하고, 드론과 수색부대의 동시 임무 수행에 효용성에 대해 검증했다는 게 해병대 측 설명이다.

설한지 훈련에 참여한 특수수색여단 정이한 상병은 "처음 참가하는 설한지 훈련이 어렵고 힘들 때도 있었지만, 강인한 해병대 정신으로 이겨낼 수 있었다"고 말했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



