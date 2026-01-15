FSN "부스터즈, 374억 규모 투자 유치 완료"

코스닥 상장사 FSN FSN 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,804 전일대비 11 등락률 +0.61% 거래량 233,383 전일가 1,793 2026.01.15 13:53 기준 관련기사 FSN 子 대다모닷컴, 탈모 치료제 건보 적용 설문 결과 발표…10명 중 8명 이상 '찬성'FSN "탈모 커뮤니티 '대다모' 회원 44만명 돌파"FSN "애드쿠아, '2025 대한민국 디지털 광고 대상'서 대상 포함 6관왕" 전 종목 시세 보기 close 의 자회사 부스터즈는 RCPS 투자 라운드를 성공적으로 마무리했다고 15일 밝혔다.

부스터즈는 이번 라운드를 통해 374억원 규모의 투자를 유치했다. 본 투자에는 지난해 12월 200억원을 투자한 SBI인베스트먼트를 비롯해 엔베스터, 레이크브릿지 에쿼티파트너스, 하나벤처스 등 국내 주요 기관 투자자들이 참여했다. 이로써 부스터즈의 설립 이후 누적 투자 유치 금액은 총 637억원에 달한다.

이번 투자 유치는 부스터즈가 구축해 온 'K-브랜드 상생 비즈니스 모델'의 경쟁력과 성장성을 시장에서 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 부스터즈는 단순 광고대행을 넘어 파트너 브랜드와 마케팅 비용과 성과를 공유하고, 성장 가능성이 검증된 브랜드에는 직접 지분 투자까지 병행하는 구조를 통해 브랜드와 실질적인 성과를 함께 만들어왔다.

차별화된 비즈니스 모델은 실적으로 이미 입증되고 있다. 부스터즈는 설립 5년 만인 2024년 연매출 1,000억원, 영업이익 100억원을 동시에 돌파했다. 작년에 매출액 약 2000억원, 영업이익 약 350억원으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다.

지난해 초 약 1000억원 수준이었던 기업가치 역시 1년 만에 약 1900억원 규모로 빠르게 증가했다. 부스터즈는 이러한 성장세를 기반으로 향후 3년 내 기업가치 1조원, 매출 5000억원 달성이라는 중장기 목표를 설정했다.

이번에 확보한 투자 재원은 ▲기존 및 신규 파트너 브랜드에 대한 추가 지분 투자 ▲글로벌 K-브랜드 생태계 확장 ▲신규 성장동력 확보에 집중 투입될 예정이다. 특히 기존 패션·라이프스타일 중심의 포트폴리오를 K-뷰티 및 K-헬스케어 영역으로 확장하며 사업의 외연을 본격적으로 넓힌다.

부스터즈는 올해 상반기 네오스피큘 기반 기술력을 보유한 스킨케어 기업과 파트너십을 체결하고, 혁신적인 뷰티 브랜드를 론칭해 K-뷰티 시장에도 진출할 계획이다. 또한 신규 K-의료 플랫폼 '정한닥' 서비스를 선보이며 국내 교통사고·정형외과 환자 플랫폼 시장에도 본격 진입했다. 100% 자회사 대다모닷컴이 운영하는 탈모 커뮤니티 '대다모' 역시 다국어 서비스를 기반으로 미국·중국·일본 등 글로벌 트래픽을 빠르게 확대하며 K-의료관광 분야에서도 성과를 이어가고 있다.

부스터즈의 고성장과 기업가치 상승은 모회사 FSN의 기업가치 재평가 가능성으로 직결된다. 부스터즈의 가치 상승과 실적성장에 따라 FSN이 보유한 지분가치 역시 확대될 것으로 기대된다. 부스터즈의 매출 및 영업이익 증가는 FSN의 연결 실적 개선과 중장기 성장 스토리 강화로 이어질 전망이다.

서정교 부스터즈 대표는 "부스터즈가 만들어온 상생 비즈니스 모델의 성장성과 성과를 인정받아 이번에 대규모 투자 유치에 성공했다"며 "확보한 자금을 기반으로 전략적 지분 투자와 글로벌 성장을 적극 추진할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>