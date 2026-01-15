이란, 돌연 영공 폐쇄…美 군사개입 대비하나

'공중 임무' 명목으로 폐쇄

이란 정부가 돌연 영공을 폐쇄했다. 미국의 군사 개입 경고에도 반정부 시위대를 강경 진압하는 상황에서 단행된 조치라 긴장이 고조되고 있다.

15일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 이란은 국제 항공 고시를 통해 자국 시간으로 오전 1시45분∼4시(한국시간 오전 7시15분∼9시30분)까지 '공중 임무'를 이유로 자국 영공을 폐쇄한다고 밝혔다.

이후 추가 공지를 통해 영공 폐쇄 시간을 자국 시간 오전 7시30분(한국시간 오후 1시)까지 3시간 30분 연장한다고 발표했다. 이란 정부는 사전에 자국 항공 당국의 허가를 받은 일부 국제 항공편은 계속 이란에 오갈 수 있다고 설명했다.

이란의 영공 폐쇄는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 정부의 시위대 살해를 이유로 군사 개입 가능성을 언급한 후 이뤄졌다. 미국 항공사들은 이미 자체적으로 이란 영공 통과를 금지하고 있었다. 독일 등 다른 국가들도 항공사들에 이란 영공 진입에 주의할 것을 권고하고 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



