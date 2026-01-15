서영교, 서울시장 출마 선언…"30만호 주택공급" 공약

"코스피 7000 시대 이룰 것"

서영교 더불어민주당 의원이 15일 서울시장 출마를 공식 선언했다.

서영교 더불어민주당 의원이 15일 국회 소통관에서 서울시장 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

4선의 서 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "윤석열을 멈춘 그 기개로 이제 오세훈의 서울을 바꾸겠다"고 했다.

서 의원은 출마선언문에서 "막대한 예산을 쏟아부은 한강버스는 시민의 일상 교통을 바꾸기는커녕, 또 하나의 전시성 행정으로 전락했다"면서 "오세훈(현 서울시장)이 말한 재개발 '신속통합'은 어느새 느려터진 '불통통합'이 됐고, 청년을 위한 '안심주택'은 '근심주택'이 돼가고 있다"고 했다. 이어 "이제 서울은 다시 '서울 시민이 주인인 도시'로 돌아가야 한다"고 말했다.

서 의원은 출마 공약으로 ▲'주거 공급 패스트트랙' 실현 ▲'경제 패스트트랙' 도입 ▲'K-컬처 서울 관광패스'와 '스토리텔링 관광벨트' 구축 ▲'복합돌봄공간' 확충 및 '청년 커리어 패스트트랙' 지원 ▲'내집 앞 10분 역세권' 실현 등을 내세웠다.

구체적으로는 "공공과 민간을 총동원해 약 30만호의 주택 공급을 이뤄내고, 주거 공급 패스트트랙으로 12개월 인허가 체계를 구축하겠다"며 "서울을 뉴욕, 런던과 경쟁하는 세계 경제 수도로 키우고, 소상공인과 어려운 서민을 위한 '서울형 금융주치의' 체계를 도입해 시민의 생활 금융까지 책임지겠다"고 했다.

앞서 서 의원은 이달 7일 서울시장 예비후보자 자격심사 서류 제출을 완료하고 "서울은 오세훈의 서울이 아니라 서울시민의 서울"이라고 밝힌 바 있다. 서 의원은 명태균 여론조사 대납 의혹을 비롯해 한강버스 사업, 종묘 앞 세운4구역 재개발 특혜 의혹 등 서울시정의 문제점을 지속적으로 제기해 왔다. 서 의원은 서울시당 '서울·서울·서울 특별위원회' 위원장으로 활동했다. 주요 입법 활동으로는 '구하라법', '태완이법', '양육비 선지급법', '예금자보호법' 등 민생법안을 통과시켰다.

한편 지방선거를 앞두고 민주당에선 박홍근·박주민·김영배 의원 등이 서울시장 선거 출마를 선언했다. 전현희 의원, 홍익표·박용진 전 의원, 정원오 성동구청장 등도 출마할 것으로 전망된다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



