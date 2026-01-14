본문 바로가기
창원 남해고속도로서 차량 3대 추돌 후 화재 … 6명 경상

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.14 18:07

소방대원들이 추돌 사고 후 불이 난 차량에 진화작업을 벌이고 있다. 창원소방본부 제공

14일 오후 1시 11분께 경남 창원시 의창구 동읍 남해고속도로 부산 방면 동창원나들목(IC) 인근 4차로를 달리던 승용차가 앞서가던 2.5t 트럭 뒤를 들이받았다.


두 차량은 1차로 방향으로 튕겨 나갔고 이를 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 재차 추돌했다.

이 사고로 트럭은 오른쪽으로 쓰러졌고 승용차에서는 불이 나 승용차 1대와 트럭 절반이 불탔다.


불은 출동한 소방 당국에 의해 이날 오후 2시께 모두 꺼졌으나 소방서 추산 1500만원 상당의 재산피해를 냈다.


세 차량에 타고 있던 60대, 40대, 30대 남성과 30대 여성, 남자아이 2명 등 총 6명은 허리와 목, 발목, 머리 등에 각각 통증을 호소하는 등 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

사고 여파로 현장에는 2시간가량 사고 지점 후방 5㎞에서 극심한 정체가 빚어졌다.


경찰에 따르면 사고 차량 운전자들은 모두 술을 마셨거나 무면허 상태는 아닌 것으로 전해졌다.


경찰은 운전자 진술, 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
