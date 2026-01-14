세미파이브, 한화비전 보안 카메라용 AI ASIC 반도체 '와이즈넷9' 양산 가속

글로벌 AI 맞춤형 반도체(ASIC) 전문 기업 세미파이브 세미파이브 490470 | 코스닥 증권정보 현재가 25,750 전일대비 150 등락률 +0.59% 거래량 168,852 전일가 25,600 2026.01.14 09:02 기준 관련기사 종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 최대 4배 자금을 연 4%대 금리로[특징주]세미파이브, 코스닥 상장 첫날 50%대 강세 전 종목 시세 보기 close 는 한화비전과 협력하여 개발한 보안 카메라용 AI ASIC 반도체 '와이즈넷(Wisenet)9'이 양산 확대 단계에 돌입했다고 14일 밝혔다.

AI 보안카메라 시장은 영상 기록 중심의 기존 CCTV를 넘어, 실시간 분석과 현장 대응을 전제로 한 지능형 시스템 중심으로 재편되고 있다. 이에 따라 제품에 탑재되는 반도체 역시 저전력·실시간 처리·비용 효율성을 동시에 충족해야 한다. 이러한 요구사항을 실제 제품 양산으로 연결할 수 있는 설계 및 공급 서비스 역량의 중요해지고 있다.

이번 양산 확대는 영상보안 환경에 최적화된 맞춤형 AI 반도체가 상용 제품에 적용돼, 사업화 단계에 안정적으로 안착했음을 보여주는 사례다. AI 기반 영상보안 전략을 강화하고 있는 한화비전은 지능형 영상보안 솔루션으로의 전환을 추진하고 있으며, 세미파이브는 반도체 설계 핵심 파트너로서 지속적인 협업을 이어가고 있다.

한화비전 관계자는 "고화질 영상 처리와 AI 추론을 효율적으로 분담·처리할 수 있는 전용 반도체에 대한 수요가 확대되고 있다"며 "AI 기반 영상보안 수요가 점차 확대되는 가운데, 이번 양산을 계기로 한화비전의 지능형 보안 솔루션 경쟁력과 시장 대응력이 더욱 강화될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

세미파이브 관계자는 "빠르게 성장하는 영상보안 시장에서 기술 리더십을 갖춘 고객사의 핵심 제품에 적용되는 AI 반도체를 함께 개발해 실제 양산으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다"며 "현재 제품 적용 범위와 공급 물량이 단계적으로 확대되고 있어, 이번 양산 경험을 바탕으로 향후 다양한 비전 AI 분야에서도 고객사의 제품 경쟁력 강화를 지속적으로 지원해 나갈 계획"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



