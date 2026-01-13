본문 바로가기
한림대, ‘강원RISE 문화관광 분과 포럼’ 개최

이종구기자

입력2026.01.13 15:01

강원RISE 문화관광 분과 과제 수행
현장중심의 실질적인 성과 창출
대학-지자체 간 협업을 통한
문화관광 산업의 발전방향 논의

한림대학교(총장 최양희)가 13일 춘천 세종호텔에서 '강원RISE 문화관광 분과 포럼'을 성황리에 개최했다. 이번 행사에는 강원RISE사업 문화관광 분과 과제를 수행하는 한림대학교, 경동대학교, 춘천교육대학교, 한라대학교의 책임교원 및 참여 교직원을 비롯해 협업 지자체인 철원군, 정선군, 화천군 관계자 등 50여 명이 참석해 시군 특화산업의 성과를 공유했다.

한림대학교(총장 최양희)가 13일 춘천 세종호텔에서 '강원RISE 문화관광 분과 포럼'을 성황리에 개최하고 있다. 한림대학교 제공

한림대학교(총장 최양희)가 13일 춘천 세종호텔에서 '강원RISE 문화관광 분과 포럼'을 성황리에 개최하고 있다. 한림대학교 제공

이날 포럼은 각 대학에서 추진 중인 사업의 추진 성과를 공유하고, 지산학협력 확대를 위한 소통의 장으로 운영됐다.


한림대학교-화천군의 화천 특화산업중심 Town MICE 구현 및 실행, 경동대학교-철원군의 철원 헬시플레저 사업, 춘천교육대학교-양구군의 양구 백자문화 활성화 사업, 한라대학교-정선군의 정선 웰니스 체험효과 분석 기술 개발 및 적용 등 지역별 문화관광 산업의 발전 방향에 대한 논의가 진행됐다.

특히 한림대학교는 화천군에 지속가능한 지역 중심의 Town MICE 생태계를 구축하기 위해 Town MICE 연구소를 설립하고, Town MICE 정착을 위한 정책연구 및 지역주민 대상 역량교육, 협력 네트워크를 강화할 예정이다.


윤은주 한림대 Town MICE 책임교수는 "문화관광 분과 포럼을 통해 대학과 지자체, 기업이 함께 협력하여 지역의 문화관광 산업을 고도화하고, 현장 중심의 실질적인 성과를 창출할 수 있는 상생 협력의 장이 되길 기대한다"고 말했다.


한편, 한림대학교는 RISE사업을 통해 화천군의 파크골프, 산천어축제 등 지역인프라를 기반으로 지역 전체를 행사장으로 활용하는 커뮤니티 기반 Town MICE 모델을 구축하고 있다. 이를 위해 산학공동 기술개발과제, All-SET 기업지원 등을 추진하며 지산학 동반성장을 주도하고 있다. 또한 G-Tech 브릿지 협의체를 통해 지역 특화산업의 발전과 지역 주민들이 직면한 현안문제 해결에 직접적으로 기여하는 것을 목표로 한다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
