춘천시, 제38회 춘천마임축제 메인 포스터 공개…주제는 ‘몸풍경’

이종구기자

입력2026.01.08 13:22

OFTHEYEAR Studio 김민준 디자이너 작품 최종 선정
'몸풍경' 주제 시각화…도시·마임·축제 정체성 담아

오는 5월 열리는 제38회 춘천마임축제의 메인 포스터가 공개됐다.

춘천마임측제 메인 포스터. 춘천시 제공

춘천마임측제 메인 포스터. 춘천시 제공

㈔춘천마임축제(이사장 정재연)가 제38회 춘천마임축제 메인 포스터 디자인 공모전 최종 선정작으로 'OFTHEYEAR Studio' 김민준 디자이너의 작품을 선정했다. 메인 포스터는 제38회 춘천마임축제의 리플렛, 배너, 현수막 등 오프라인 홍보물과 SNS 콘텐츠, 홈페이지, 영상물 등 다양한 홍보 매체에 활용될 예정이다.


올해 춘천마임축제의 주제는 '몸풍경'이다. '몸풍경'은 신체(몸), 환경(풍), 그리고 예술적 관계망(경)이 서로 스며들며 만들어내는 감각적 경험을 내포하고 있다. 메인 포스터 역시 '몸풍경'을 시각적으로 구현해 축제의 예술적 방향성과 정체성을 함축적으로 담아내는 것이 핵심이었다.

총 33명의 디자이너가 공모에 참여해 심사를 거쳐 최종 선정된 메인포스터는 '춘천'과 '마임' 그리고 '축제'의 요소를 하나의 이미지 안에 유기적으로 결합해 춘천마임축제가 지향하는 정체성을 명확하게 드러냈다는 평가를 받았다. 컬러풀한 색감과 역동적인 구성으로 축제 특유의 에너지를 효과적으로 표현했으며 기존 상용 디자인과 차별화된 순수 창작 작업이라는 점에서도 높은 점수를 얻었다. 또 김성장 서예가의 작품을 모티브로 삼되 이를 직접 차용하지 않고 자유롭게 재해석해 축제의 연속성과 동시대적 감각을 함께 담아내 다양한 홍보 매체로의 확장과 2차 가공이 용이한 구조를 갖췄다는 점이 최종 선정의 주요 이유로 꼽혔다.


김민준 디자이너는 "도시와 예술, 시민을 잇는 춘천마임축제의 정체성을 시각적으로 풀어내고 공간적·심리적 경계를 넘어 서로 연결되고 화합하는 장면을 역동적인 몸짓과 다채로운 색채, 확장하는 구조로 형상화했다"며 "축제의 장으로 모여드는 춘천 시민들의 설렘과 에너지를 담아 도시 공간 속 새로운 공동체적 경험을 제안하고자 했다"고 밝혔다.


한편 제38회 춘천마임축제는 오는 5월 24일부터 31일까지 8일간 축제극장몸짓, 석사천 산책로, 레고랜드 코리아 리조트 주차장 등 춘천시 전역에서 개최될 예정이다. 앞서 지난해 열린 제37회 춘천마임축제는 아!水라장, 도깨비난장 등 주요 프로그램이 열려 시민과 관광객 10만1780명이 참여해 도시 전체가 축제 분위기로 물들었다. 춘천마임축제는 세계 3대 마임축제로 평가받고 있으며 문화체육관광부 '명예문화관광축제'와 '로컬 100'에 선정돼 대한민국을 대표하는 글로벌 문화관광축제로 자리 잡았다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
