제20회 베니스비엔날레 국제건축전 한국관 예술감독 공모

한국문화예술위원회는 제20회 베니스비엔날레 국제건축전 한국관 전시를 총괄할 예술감독을 다음 달 9일까지 공개 모집한다고 밝혔다.

2025년 베니스비엔날레 한국관 전경. 최용준 촬영·한국문화예술위원회 제공

지원자는 전시계획서와 참여 작가 포트폴리오 등 필수 제출 자료를 국가문화예술지원시스템을 통해 온라인으로 제출하면 된다. 자세한 공모 내용과 전시계획서 제출 양식은 한국문화예술위원회 공식 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

한국문화예술위원회는 다음 달 9일 오후 6시까지 접수된 신청서를 대상으로 3월 중 1차 서류 심사를 진행하고, 4월에는 2차 인터뷰 심사를 통해 전시계획안 발표와 면접을 실시한다. 이를 거쳐 최종 1인 또는 1팀의 예술감독을 선정할 예정이며, 공식 결과는 5월 중 발표된다. 접수 인원과 심사 일정에 따라 세부 일정은 조정될 수 있다.

베니스비엔날레는 세계 최대 규모의 국제 비엔날레 가운데 하나로, 짝수해에는 미술전, 홀수해에는 건축전이 열린다. 베니스비엔날레 이사회는 피에트란젤로 부타푸오코 대표이사의 추천을 바탕으로 아마추어 건축 스튜디오 공동 창립자인 왕 슈와 류원위를 제20회 국제건축전 총감독으로 선정했다고 11월26일 발표한 바 있다.

제20회 베니스비엔날레 국제건축전은 5월8일부터 11월21일까지 이탈리아 베니스 카스텔로 공원과 아르세날레 일대에서 열린다.





