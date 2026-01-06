동해안·남부권 국가산불방지센터 출범…"권역별 산불 대응"

산림청은 '동해안 국가산불방지센터'와 '남부권 국가산불방지센터'를 정식 조직으로 출범시켰다고 6일 밝혔다.

동해안 센터는 대구·경북 일대, 남부권 센터는 경남·부산·울산 일대의 산불 대응을 전담한다. 두 센터는 권역별 산불 대응 역량을 강화하고 산불이 발생했을 때 현장 대응의 신속성과 전문성을 높이기 위해 신설됐다.

산림청은 각 센터가 평상시 산불진화 합동훈련, 산불 진화인력 전문교육 등으로 산불 대응 전문성을 강화할 수 있도록 한다.

특히 산불이 발생했을 때는 초기 대응을 중심으로 인력·장비·정보를 신속하게 연계·지원하는 거점으로 운영할 방침이다.

김인호 산림청장은 "국가산불방지센터 출범은 산불 대응 체계를 현장 중심으로 한 단계 발전시키는 계기가 될 것"이라며 "국민의 생명과 안전을 수호하고 산림자원을 보호하기 위해 빈틈없는 산불 대응체계를 구축하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



