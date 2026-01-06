본문 바로가기
[특징주]컴투스, 582억 규모 자사주 소각 소식에 8%대 급등

권현지기자

입력2026.01.06 09:12

코스닥 상장사 컴투스 가 6일 장 초반 8% 넘게 오른다. 582억원 규모 자사주 소각 결정에 투자심리가 개선된 것으로 풀이된다.


이날 오전 9시 8분 기준 컴투스 주식은 전 거래일 대비 8.16% 오른 3만1800원에 거래되고 있다. 주가는 3만1900원으로 출발한 뒤 장중 한때 3만2000원까지 오르기도 했다.

자사주 소각 소식이 주가를 밀어 올리고 있는 것으로 보인다. 컴투스는 전날 장 마감 후 주주가치 제고를 위해 자사주 소각을 결정했다고 공시했다. 소각되는 자사주는 총 64만 6442주로 발행주식 총수의 5.1%에 해당하는 수준이다. 해당 주식은 회사가 기취득한 자기 주식이며, 자기주식 총수의 50%가 소각된다.


자사주 소각 예정일은 이달 12일이며, 소각 예정 금액은 평균 취득 단가 기준 약 581억 5000만원이다. 이번 자사주 소각으로 발행주식은 감소하나 자본금의 감소는 없으며, 소각 완료 후 발행주식 총수는 1209만 1313주로 변경된다.


컴투스 관계자는 "앞으로 주주가치 제고를 위해 중장기적인 기업 성장을 위해 최선을 다할 것이며, 다각도의 주주환원 정책을 심도 깊게 논의해 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
