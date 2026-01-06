[오늘의신상]'조니워커 블루 말띠 에디션'…"질주와 도전의 상징"

홍콩 패션 디자이너 '로버트 운'과 협업

희소성과 상징성 겸비한 한정판

디아지오코리아의 세계 판매 1위 스카치 위스키 브랜드 조니워커가 2026년 병오년 설 명절을 기념해 '조니워커 블루 말띠 에디션'을 한정 출시한다고 6일 밝혔다.

조니워커 블루 십이간지 에디션은 매년 그해를 상징하는 동물과 예술적 영감이 결합된 특별한 디자인을 선보이고 있다. 올해의 '조니워커 블루 말띠 에디션'은 홍콩 출신으로 런던에서 활동하는 세계적인 패션 디자이너 '로버트 운 (Robert Wun)'과 협업을 통해 탄생했다.

이번 한정 에디션의 디자인은 도전과 전진을 상징하는 십이간지의 말을 모티브로 해 낙관적인 에너지를 표현했다. 로버트 운은 보틀 디자인에 힘차게 질주하는 말의 모습을 담아 조니워커의 브랜드 철학 '킵 워킹(Keep Walking)'의 끊임없는 도전과 진취적인 정신을 시각화했다. 오뜨 쿠튀르적 미학과 조니워커 200년 역사의 핵심 정체성을 결합해 '낙관적인 에너지로 한계를 넘어 전진한다'는 스토리텔링을 구현하며, 설 시즌에 어울리는 상징적인 기프트 에디션을 완성했다.

조니워커 블루 말띠 에디션은 희귀한 원액으로 완성된 특별한 블렌딩으로 희소성과 소장 가치를 겸비했다. 특히 현재 운영이 중단된 '유령 증류소(Ghost Distillery)'의 매우 희소한 원액을 비롯해 차별화된 조니워커 증류소의 오크통 중에서도 1만개당 하나의 비율로 엄선된 최고급 캐스크의 원액만이 사용됐다. 가장 희귀하고 뛰어난 원액을 정교하게 블렌딩해 블루 라벨 특유의 벨벳처럼 부드럽고 생동감 넘치는 풍미의 정수를 전한다.

마스터 블렌더 엠마 워커 박사의 장인 정신으로 완성된 조니워커 블루 말띠 에디션은 부드럽고 조화로운 아로마가 특징이다. 시트러스와 건포도 등의 과일 향과 풍부한 향신료 향에 장미 꽃잎, 바닐라, 다크 초콜릿, 헤이즐넛 등의 깊고 달콤한 풍미가 어우러지며, 조니워커 특유의 고급스럽고 스모키한 여운으로 마무리된다.

또한 조니워커 블루 말띠 에디션 출시를 기념해 십이간지 에디션 최초로 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점 '더 크라운'에서 오는 9일부터 22일까지 팝업스토어를 운영한다. 팝업스토어에서는 조니워커 말띠 에디션을 위한 커스터마이제이션 서비스 및 조니워커 제품 시향존, 조니워커와 로버트 운과의 협업 이야기를 전달할 예정이다. 이 외에 팝업스토어에서 조니워커 말띠 에디션을 구매할 경우 기본적으로 제공되는 스탬프와 아크릴 액자, 금색 숫자 스티커가 포함된 '셀프 스탬프 세트' 외에 글랜캐런 잔 등의 추가 구성품이 증정될 예정이다.

정동혁 디아지오코리아 마케팅 상무는 "로버트 운이 '경계를 넘어서는 스토리텔링'으로 구현한 말의 낙관적 에너지처럼, 조니워커의 킵 워킹 정신을 담은 이번 조니워커 블루 말띠 에디션이 설 명절에 용기와 새로운 시작을 위한 희망을 전할 수 있는 가장 상징적인 선물이 되기를 바란다"고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



