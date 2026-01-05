"미래 모빌리티 강국 마중물 역할" 선도기관 다짐한 교통안전공단

한국교통안전공단, 5일 본사서 시무식

정용식 한국교통안전공단 이사장은 5일 시무식을 열고 "모두의 일상을 지키는 안전한 모빌리티 파트너를 경영비전으로 삼고 국민의 소중한 생명과 안전을 지키는 본분에 충실하겠다"라고 말했다.

올해 경영목표로는 미래 모빌리티 안전분야 글로벌 선도기관으로의 도약, 사각지대 없는 촘촘한 교통안전망을 구축해 안전한 일상 만들기, 인공지능(AI) 대전환으로 국민이 편리한 교통서비스를 제공하겠다는 점을 내걸었다. 정 이사장은 "자율주행 기술개발 지원과 규제 개선, 자율주행 실증도시 운영관리, 도심항공교통(UAM) 상용화 지원에 노력하겠다"면서 "이를 통해 대한민국이 미래 모빌리티 강국으로 자리매김하는 마중물 역할을 하겠다"라고 말했다.

한국교통안전공단 임직원이 5일 시무식 후 기념사진을 찍고 있다. 한국교통안전공단 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 "드론 배송을 단계적으로 확대해 드론산업 발전을 이끌고 규제샌드박스를 통한 모빌리티 혁신기업 성장 지원, 배터리 안전성 인증부터 이력관리까지 전기차 생애주기별 안전 확보에도 아낌없이 지원해나가겠다"고 덧붙였다.

그간 추진했던 사업 가운데 성과를 내는 부분을 늘리고 첨단 기술을 활용하겠다는 구상도 내놨다. 정 이사장은 "국민의 우려와 관심사인 페달 오조작 사고를 예방하기 위해 첨단안전장치 보급을 확대해 나가고 첨단차 검사 기술 개발과 국제 표준을 확립하겠다"고 전했다.

또 "배달업 이륜차와 개인이동수단(PM) 안전교육을 강화해 보행자 중심의 안전한 도로 환경을 조성할 것"이라며 "데이터 기반의 항공·철도 교통안전관리 시스템을 고도화해 선제적인 안전관리에 앞장서겠다"고 강조했다.

정용식 한국교통안전공단 이사장이 5일 본사에서 열린 시무식에서 신년사를 하고 있다. 한국교통안전공단 제공 원본보기 아이콘

AI 전담조직을 중심으로 교통안전 체계를 강화하는 한편 보편적 교통권을 보장하는 데도 앞장서기로 했다. 그는 "AI를 활용한 교통안전 위험예측 시스템을 가동하고 자동차 검사 자동화, 튜닝 승인 간편화로 국민이 체감하는 AI 공공서비스 혁신을 선도할 것"이라며 "K-패스의 혜택을 확대해 교통비 부담을 줄이고 차별 없는 교통서비스를 제공해 교통약자의 안전하고 편리한 이동권을 보장하는 데도 최선을 다하겠다"고 말했다.

범정부 교통안전 캠페인인 오늘도 무사고를 추진하면서 지자체와 유관기관, 지역사회와 함께하는 참여형 캠페인으로 확장하겠다는 계획도 내놨다.





