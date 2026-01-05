'국민 배우' 안성기 별세…영화인장 엄수, 이병헌·정우성 운구

신영균·배창호 등 영화계 신구 모여

'큰 별' 마지막 길 배웅

한국 영화계의 큰 별, 안성기 씨가 5일 우리 곁을 떠났다. 향년 74세.

고(故) 안성기 배우 장례위원회는 이날 "고인이 오전 9시께 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 가족들이 지켜보는 가운데 영면에 들었다"고 밝혔다. 사인은 기도 폐쇄에 따른 뇌사다. 고인은 지난달 30일 자택에서 음식물이 기도를 막아 쓰러진 뒤 병원으로 이송됐으나, 엿새간 이어진 의식불명 상태에서 깨어나지 못했다.

비보는 고인이 긴 투병 터널을 지나 복귀를 준비하던 시점에 전해져 안타까움을 더한다. 2019년 혈액암을 진단받은 그는 2020년 완치를 판정받았으나, 추적 관찰 과정에서 재발이 확인돼 투병을 이어왔다. 그럼에도 삶의 의지는 강했다. 새 영화로 찾아오겠다고 다짐했고, 같은 해 부천국제판타스틱영화제 개막식에 박중훈, 최민식과 함께 건강한 모습으로 참석해 박수받았다.

영화계는 고인의 마지막 길을 최고 예우인 '영화인장(葬)'으로 모신다. 원로배우 신영균이 명예위원장을 맡아 중심을 잡고, 고인의 영화적 동지인 배창호 감독을 필두로 이갑성 한국영화배우협회 이사장, 양윤호 한국영화인협회 이사장 등이 공동위원장을 맡아 '국민 배우'의 마지막을 배웅한다.

운구에는 고인을 존경해온 후배 배우 이병헌과 이정재, 정우성, 박철민 등이 나선다. 조사는 평생의 벗이었던 배창호 감독과 아꼈던 후배 정우성이 낭독해 고인의 넋을 기린다.

빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐다. 유족으로는 아내 오소영 씨와 아들 다빈, 필립 씨가 있다. 발인은 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>