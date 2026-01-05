본문 바로가기
티빙, 연령대별 시청등급 5단계 세분화…"건전한 OTT 문화 조성"

김보경기자

입력2026.01.05 08:44

시계아이콘00분 45초 소요
"안심하고 콘텐츠 즐길 환경 구축"
유해한 영상물로부터 청소년 보호

티빙, 연령대별 시청등급 5단계 세분화…"건전한 OTT 문화 조성"
국내 온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 이용자의 안전하고 편안한 콘텐츠 경험을 위해 '프로필 시청 등급 설정 기능'을 적용했다고 5일 밝혔다.


이번 개편은 티빙의 콘텐츠 라이브러리가 방대해지고 서비스 영향력이 확대됨에 따라 모든 연령대의 이용자가 더욱 안심하고 콘텐츠를 즐길 수 있는 환경을 선제적으로 구축하기 위해 마련됐다. 새롭게 도입된 프로필 시청 등급 기능은 사용자가 직접 본인과 자녀의 프로필에 맞는 연령 등급을 설정할 수 있는 것이 특징이다.

등급은 ▲전체 ▲7세 이상 ▲12세 이상 ▲15세 이상 ▲19세 이상(청소년 관람 불가)까지 총 5단계로 세분화해 선택의 폭을 넓혔다. 등급 설정은 모바일 앱과 웹의 '프로필 편집' 메뉴에서 손쉽게 변경할 수 있다. 이용자가 원하는 시청 등급을 선택한 후 계정 비밀번호를 입력하면 즉시 적용되며, SNS 연동 계정은 별도 비밀번호 입력 없이 설정 가능하다.


등급 설정이 완료되면 홈 화면의 콘텐츠 목록이 자동으로 필터링 돼 설정된 연령보다 높은 등급의 콘텐츠는 목록에 노출되지 않는다.


티빙은 이번 기능 도입과 더불어 영상물등급위원회(이하 영등위)가 주관하는 'OTT 보호모드: ON!' 캠페인에 동참하며 청소년 보호에 힘을 싣는다. 유해한 영상물로부터 청소년을 보호하고 안전한 OTT 시청 환경을 조성하기 위해 기획된 캠페인이다.

티빙 관계자는 "이용자들이 각자의 라이프스타일과 연령에 맞춰 가장 편안한 방식으로 콘텐츠를 즐길 수 있도록 기능을 고도화했다"며 "영등위 캠페인 등 다양한 활동을 통해 청소년을 보호하고 건전한 OTT 시청 문화를 만드는 데 앞장설 것"이라고 전했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
