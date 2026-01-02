본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

배우 변우석, 소아·청소년 환자 위해 세브란스병원에 1억원 기부

조인경기자

입력2026.01.02 10:42

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세브란스병원은 배우 변우석이 새해를 맞아 1억원을 기부했다고 2일 밝혔다.


배우 변우석, 소아·청소년 환자 위해 세브란스병원에 1억원 기부
AD
원본보기 아이콘

기부금은 소아·청소년 환우 치료 지원비로 사용될 예정이다.

변우석은 2024년에도 소아·청소년 환우를 위해 써달라며 이 병원에 3억원을 기부한 바 있다.


변우석은 "소아청소년 환우들이 건강을 되찾고 환우와 가족분들이 행복한 미래를 향해 나아갈 수 있도록 지원하는 일에 함께 할 수 있어 기쁘다"며 "이번 기부가 소아청소년 환우들의 치료와 회복에 실질적인 도움이 되기를 바라고 앞으로도 지속해서 나눔을 실천하겠다"고 말했다.


이상길 세브란스병원 대외협력처장은 "꾸준히 후원을 실천 중인 변우석 배우께 감사하다"며 "세브란스는 앞으로도 더 많은 환자들에게 희망을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

'강도 피해' 나나, 살인미수 역고소 당해…"법적 대응할 것"

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

연차만 잘 쓰면 9일 쉰다…새해 황금연휴 언제?

'일타 강사' 현우진 "수능 문제 거래 사실 아냐…문항 수급 채널 중 하나"

김주애, 김일성-김정일 묘소 첫 참배…‘정중앙’ 위치 주목

넷플릭스가 띄운 'K굿즈', 161억 팔렸다…최대 실적

새로운 이슈 보기