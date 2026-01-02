배우 변우석, 소아·청소년 환자 위해 세브란스병원에 1억원 기부

세브란스병원은 배우 변우석이 새해를 맞아 1억원을 기부했다고 2일 밝혔다.

기부금은 소아·청소년 환우 치료 지원비로 사용될 예정이다.

변우석은 2024년에도 소아·청소년 환우를 위해 써달라며 이 병원에 3억원을 기부한 바 있다.

변우석은 "소아청소년 환우들이 건강을 되찾고 환우와 가족분들이 행복한 미래를 향해 나아갈 수 있도록 지원하는 일에 함께 할 수 있어 기쁘다"며 "이번 기부가 소아청소년 환우들의 치료와 회복에 실질적인 도움이 되기를 바라고 앞으로도 지속해서 나눔을 실천하겠다"고 말했다.

이상길 세브란스병원 대외협력처장은 "꾸준히 후원을 실천 중인 변우석 배우께 감사하다"며 "세브란스는 앞으로도 더 많은 환자들에게 희망을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



