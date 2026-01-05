본문 바로가기
사회
삼육대, 2026학년도 정시 경쟁률 6.74대 1

최영찬기자

입력2026.01.05 14:34

시계아이콘00분 19초 소요
전년 대비 지원자 관심도 상승

삼육대학교는 2026학년도 정시모집 원서접수를 마감한 결과 총 423명 모집에 2849명이 지원해 6.74대 1의 전체 경쟁률을 기록했다고 5일 밝혔다.

삼육대 전경. 삼육대학교

전형별로는 가군 일반전형이 156명 모집에 1286명이 지원해 8.24대 1, 나군 일반전형이 176명 모집에 967명이 지원해 5.49대 1, 다군 일반전형은 44명 모집에 252명이 지원해 5.73대 1을 나타냈다.


가장 높은 경쟁률을 보인 모집단위는 영어영문학과(가군)로 1명 모집에 35명이 지원해 35대 1의 경쟁률을 보였다. 이어 상담심리학과(가군) 20대 1, 아트앤디자인학과(가군) 18대 1, 컴퓨터공학부(나군) 15대 1을 기록했다.

실기고사는 오는 8일 체육학과를 시작으로, 아트앤디자인학과 11일, 음악학과 21일 실시할 예정이다. 합격자 발표일은 오는 29일이다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
