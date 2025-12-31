본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

검찰, 3년 전 음주운전 사건…보완수사로 불구속 기소

장보경기자

입력2025.12.31 20:45

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰 불송치 사건, 검찰 재수사 요청으로 기소

검찰이 3년 전 불송치된 음주운전 사건을 보완 수사해 31일 피의자를 불구속 상태로 재판에 넘겼다.


서울남부지검 인권보호부(김종필 부장검사)는 이날 도로교통법 위반(음주운전) 혐의를 받는 A씨를 30일 불구속 기소했다고 밝혔다.

서울시 양천구 서울남부지검. /사진=김대현 기자 kdh@

서울시 양천구 서울남부지검. /사진=김대현 기자 kdh@

AD
원본보기 아이콘

A씨는 지난 2022년 7월 9일 혈중알코올농도 0.206%의 만취 상태로 운전을 하다 건물을 들이받은 혐의를 받는다. A씨는 경찰 조사에서 '차량 내 집 열쇠를 찾던 중 실수로 가속페달을 밟았다'고 주장했고 당시 경찰은 이를 받아들여 검찰에 불송치했다.

3년여 만에 사건을 넘겨받은 검찰은 피의자가 만취 상태로 차량을 운전하는 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확인하고 경찰에 재수사를 요청했고, 사건을 다시 송치받았다.


검찰 관계자는 "향후에도 철저한 사법 통제 역할 및 형사사건의 실체적 진실 발견이라는 검찰 본연의 업무를 충실하게 수행하겠다"라고 말했다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"중장년 역전 루트" '375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

"앞으로 '두쫀쿠' 절대 못 먹는다"…알바생 폭로에 소비자 '멘붕'

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기