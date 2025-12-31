금융위원장 "JP모건 쿠팡 보고서 공정성 훼손 우려"

이억원 금융위원장. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이억원 금융위원장은 31일 JP모건의 쿠팡 감싸기 보고서 논란과 관련해 "선동 목적으로 작성돼 (시장에) 영향을 미쳤다면 공정성을 해칠 수 있다"고 말했다.

이 위원장은 이날 국회에서 이틀째 열린 '쿠팡 사태 2차 연석 청문회'에서 "JP모건의 보고서는 명백한 시장교란 행위가 아니냐"는 김우영 더불어민주당 의원 질의에 이같이 답했다.

JP모건은 최근 보고서에서 "쿠팡이 경쟁자가 없는 시장 지위를 누리고 있고 한국 고객이 데이터 유출에 대해 덜 민감해 보인다"며 "잠재적 고객의 이탈은 제한적일 것"이라고 평가했다.

김 의원은 "JP모건은 쿠팡의 뉴욕증시 상장 시 주관사이자 쿠팡의 6대 주주"라며 "특수관계인 혹은 이해충돌의 소지가 매우 높은 관계"라고 강조했다.

이에 이 위원장도 "의도나 편향성을 갖고 분석 보고서를 작성했다면 문제"라고 밝혔다.





이창환 기자



