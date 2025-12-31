"일자리 있어도 지방 살기 싫어요"…청년 수도권 쏠림 심화

지역 청년 인구 비중 지속 감소

정책 효과 한계 지적

정부가 지역 청년 일자리 확대에 나서고 있지만, 청년 인구의 수도권 집중 현상은 오히려 심화된 것으로 나타났다. 이에 따라 청년층의 지역 정착을 실질적으로 이끌 수 있는 고용 정책 전환이 필요하다는 지적이 제기됐다.

서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2025 글로벌 탤런트 페어'(Global Talent Fair)' 를 찾은 취업 준비생들이 채용공고 게시판을 살펴보고 있다. AD 원본보기 아이콘

수도권에 거주하는 청년 비중은 2000년 49.1%에서 올해 54.5%까지 상승했다. 정책적 지원에도 불구하고 지역 청년 인구 감소 흐름이 이어지고 있다는 의미다.

김기헌 한국청소년정책연구원 선임연구위원은 한국고용정보원과 한국지역고용학회가 공동으로 펴낸 학술지 '지역산업과 고용' 겨울호를 통해 "중앙정부 차원의 다양한 정책 추진에도 불구하고 지역에서 청년 이탈이 계속되고 있다"며 "지역에 머물 수 있도록 유도하는 정책 패러다임 전환이 시급하다"고 밝혔다. 그는 새 정부의 청년정책 방향에 대해서도 "기존 사업을 확장하는 수준에 머물러 있으며, 청년정책 전반을 관통하는 핵심 전략이 뚜렷하지 않다"고 평가했다.

김 연구위원은 지역 청년정책의 개선 방향으로 일자리 정책을 주거·교육·문화·복지와 연계하는 종합적 접근과 함께, 부처 간 협력 강화를 제안했다. 아울러 대학 재학 단계부터 지역 기업과의 연계를 강화해 취업과 정착으로 이어지는 단계별 지원 체계를 구축해야 한다고 강조했다.

청년 이동의 특성을 보다 세분화해 접근해야 한다는 주장도 나왔다. 민보경 국회미래연구원 연구위원은 성별과 생애주기를 고려한 맞춤형 정책 필요성을 제기했다. 분석 결과, 여성은 19~24세, 남성은 25~29세에 수도권으로 이동하는 비율이 가장 높았으며, 이는 성별에 따른 사회 진입 시점과 경력 형성 과정의 차이가 반영된 결과로 풀이됐다.

연령대별 이동 요인을 살펴보면, 25~29세 청년층에서는 취업 문제가 이동을 결정하는 핵심 요인으로 작용했다. 민 연구위원은 "초기 경력을 쌓는 시기에 지역에서 선택할 수 있는 양질의 일자리가 부족한 점이 수도권 쏠림을 부추기고 있다"고 설명했다.

30~34세 연령대로 올라가면 직업 요인에 더해 주거 문제가 이동에 미치는 영향이 상대적으로 커지는 경향도 확인됐다. 이에 대해 민 연구위원은 "전국에 동일한 방식의 정책을 적용하기보다, 지역 여건과 청년의 생애 단계에 맞춘 전략이 필요하다"고 말했다.

구체적으로는 20~24세 청년에게 지역 대학과 기업을 연계한 인재 양성과 정착 지원을, 25~29세 청년에게는 지역 강소기업 육성을 통한 질 높은 일자리 확대를 제안했다. 30~34세 청년층을 대상으로는 장기 공공임대주택 공급과 육아 지원 프로그램 강화 등 주거 안정 중심의 정책이 효과적인 대안으로 제시됐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>