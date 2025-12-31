[신년사]박형덕 시장 “시민의 삶 든든히 뒷받침하는 책임 행정 펼칠 것”

박형덕 동두천시장, 2026년 신년사 발표

병오년 맞아 '책임 행정'과 '현장 점검' 강조

원도심 환경 개선·교육·교통 인프라 확충 집중

시민 의견 귀 기울여 일상 불편 해소 약속

박형덕 동두천시장이 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 시민들의 안녕을 기원하고 민생 중심의 안정적인 시정 운영을 다짐하는 신년사를 발표했다.

박 시장은 신년사에서 먼저 "강인한 생명력과 진취적인 기상을 상징하는 '붉은 말의 해'를 맞아 시민 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하기를 기원한다"며 새해 인사를 전했다.

박 시장은 올해 시정 운영의 핵심 키워드로 '안정적 행정'과 '시민 체감형 현장 행정'을 꼽았다.

박 시장은 "현재 동두천은 인구 구조 변화와 지역 여건 등 다양한 행정적 과제를 안고 있다"며 "시민의 삶과 직결되는 사항들을 중심으로 필요한 부분을 하나하나 세밀하게 살펴보고 보완해 나가겠다"고 밝혔다.

특히 박 시장은 시민들의 일상 불편 해소에 주력하겠다는 의지를 분명히 했다.

박 시장은 "현재 추진 중인 각종 도시 환경 개선 사업들을 계획대로 차질 없이 추진하는 것은 물론, 원도심과 주거 지역의 생활 기반 시설을 꼼꼼히 점검해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 밝혔다.

또한, 시민들의 관심이 높은 교육과 교통 분야에 대해서는 "관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 필요한 행정적 지원이 원활히 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 소통과 협업의 중요성을 강조했다.

박 시장은 마지막으로 "시민 여러분의 의견에 귀를 기울여 일상의 불편을 줄이고, 행정에 대한 신뢰를 쌓아가는 책임 있는 시정을 펼치겠다"며 "언제나 시민의 삶 가까이에서 든든한 버팀목이 되는 동두천시가 되겠다"고 덧붙였다.





