신안군공무원조합 '독선적 인사행정 강력규탄 성명'

인사운영계획·인사예고·노사합의 무시…"조직 신뢰 훼손"

신안군공무원노동조합 윤호현 위원장을 비롯한 조합원들이 신안군 청사 앞에서 인사개입 근절 성명을 발표했다. AD 원본보기 아이콘

신안군공무원노동조합은 지난 29일 단행된 2026년 신안군 상반기 정기 인사 발령과 관련해 "조직의 미래를 해치는 인사행정"이라며 강하게 반발했다.

조합은 "이번 인사가 집행부 스스로 수립한 2025년도 인사운영 기본계획을 지키지 않았고, 지난 26일 실시하기로 한 인사예고도 준수하지 않았다"고 주장했다.

이어 조합은 "노사가 함께 참여한 지난 9일 인사제도개선위원회에서 제시된 노동조합의 건의 사항을 전면적으로 배제했다"고 지적했다.

특히 인사예고 과정에서 언급된 '지방자치단체장 권한대행 시 업무처리 요령'을 두고는 "조직 안정을 위한 최소한의 인사만 가능하다는 집행부의 설명은, 자치단체장 궐위 시 조직을 안정적으로 운영할 시스템이 부재함을 스스로 인정한 것"이라며 "이는 군 인사행정의 구조적 문제를 전 직원에게 공표한 것이나 다름없다"고 비판했다.

조합은 "제5대 노동조합 출범 이후 공정과 원칙에 기반한 인사문화 정착을 위해 지속적으로 노력해 왔고, 그 기준을 노사 합의 기구인 인사제도개선위원회를 통해 제시했음에도 집행부는 최소한의 합의조차 반영하지 않았다"며 "사전 설명이나 논의조차 없었다는 점에서 조합원들의 목소리를 명백히 묵살한 인사"라고 규정했다.

아울러 노동조합을 통해 접수된 인사 고충이 이번 인사에 반영되지 않은 점에 대해서도 "노동조합 앞에서의 설명과 실제 인사 결과가 다른 것은 집행부의 노동조합 인식을 단적으로 보여주는 사례"라며 강한 유감을 표했다.

이와 함께 노동조합은 ▲공로연수(퇴직준비교육) 운영의 공정성 문제 ▲국장 반대에 따른 전보 인사 번복 논란 ▲승진 인사 예고 과정에서 특정 인원을 명시해 직원 간 갈등과 인사 청탁을 유발했다는 의혹 등으로 조직 내부 혼란이 가중됐다고 주장하며, 집행부의 공식 해명을 촉구했다.

노동조합은 집행부에 대해▲인사운영 기본계획의 철저한 준수 ▲명확하고 공정한 공로연수 운영 제도 마련 ▲인사제도개선위원회의 실질적 협의 기구 인정 ▲순환근무 원칙 준수, 겸직 해소, 전보 희망 반영, 인사 고충 미반영 사유 및 향후 계획에 대한 전 직원 공개 설명 등을 요구했다.

조합은 "공직자는 조직 운영의 수단이 아니라 군민을 직접 대면하는 행정의 주체"라며 "직원에 대한 존중이 없는 인사행정은 결국 대민 행정의 품질 저하로 이어질 수밖에 없다"고 강조했다.

끝으로 군수 권한대행을 향해선 "조직의 리더이자 공직 선배로서 이번 인사에 제기된 문제를 엄중히 받아들이고, 인사행정 전반에 대한 개선에 즉시 착수해야 한다"며 "700여 조합원이 이 사안을 예의주시하고 있음을 잊지 말라"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



