신상진 시장, 포스코 유치·버스 준공영제 공로자 ‘공무원 대상’ 시상

신상진 성남시장, ‘2025 올해의 공무원’ 시상

포스코 등 유치기업·버스 준공영제 공로 격려

경기 성남시(시장 신상진)는 31일 종무식을 열고 성남시 도시브랜드 가치 제고에 기여한 '2025년 성남시 올해의 공무원 대상' 수상자 2명에 대한 시상을 진행했다.

신상진 성남시장이 31일 시청 온누리실에서 열린 종무식에서 직원들에게 송년사를 하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

신상진 성남시장은 이날 오전 10시 시청 온누리실에서 열린 종무식에서 '2025년 성남시 올해의 공무원 대상' 수상자인 정연선 팀장(미래산업과)과 김현지 주무관(대중교통과)에게 표창패를 수여했다.

이날 종무식은 직원 인공지능(AI) 경진대회 최우수 수상작 발표와 송년 동영상 시청, 시립 예술단의 축하공연 등으로 진행됐다.

신 시장은 송년사를 통해 "시민의 오늘을 지키고 도시의 내일을 열기 위해 묵묵히 소임을 다해 준 성남시 공직자 여러분께 감사드린다"며 "새해에도 시민을 우선에 둔 정책을 차질 없이 추진해 달라"고 당부했다.

'올해의 공무원 대상'은 성남시 도시브랜드 가치를 높이고 적극적인 업무 추진으로 시정 발전에 기여한 공무원을 격려하고 우수 사례를 확산하기 위해 2022년 제정됐다. 올해로 3회째를 맞았다.

31일 시청 온누리실에서 열린 종무식에서 신상진 성남시장과 시상을 받은 우수 공무원들이 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

정연선 팀장은 포스코홀딩스 등 유치기업의 지역사회 기여 관리 성과를, 김현지 주무관은 성남형 버스 선별 준공영제를 통한 예산 절감 공로를 각각 인정받았다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



