본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

[신년사]정완규 여신금융협회장 "카드사 원화 스테이블코인 지급결제 사업지원"

문채석기자

입력2025.12.31 10:25

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2026 병오년 신년사

정완규 여신금융협회장이 내년에 원화 스테이블코인 지급결제 관련 신용카드회사 사업을 지원하겠다고 밝혔다.


정완규 여신금융협회장. 여신금융협회

정완규 여신금융협회장. 여신금융협회

AD
원본보기 아이콘

정 회장은 31일 신년사를 통해 "원화 스테이블코인 도입이 가시화된 만큼 신용카드사가 세계적으로도 우수성이 검증된 지급결제 인프라를 활용해 이에 참여하도록 지원할 것"이라며 "지급결제 시장에서 스테이블코인이 안전하고 편리하게 사용될 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

그는 교수신문이 올해의 사자성어로 '세상이 잠시도 멈추지 않고 끊임없이 변한다'는 뜻의 '변동불거'를 선정했다고 운을 띄웠다. 업계가 정부가 추진하는 생산적금융 대전환에 참여하고 스테이블코인 같은 혁신 DNA를 깨워야 한다고 독려했다.


정 회장은 "금융혁신·디지털 전환 시대에 부응하는 신규 사업 기회를 발굴하고 기업 경쟁력을 강화하도록 금융당국과 긴밀하게 협의해 나가겠다"며 "신용카드사 원화 스테이블코인 사업, 리스·할부금융사 혁신금융서비스 등 신사업 진출을 지원할 것"이라고 말했다.


이어 "신기술금융사가 모험자본 공급에 집중할 수 있는 경영 환경을 조성하기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.

정부 생산적 금융 전환 기조에 맞춰 여신금융회사 본업 활성화 토대를 만들겠다고 언급했다. 지급결제 다변화 추세에 맞게 개인 간 중고거래 등 카드결제 범위를 확대할 계획이다. 리스·할부금융사의 렌탈 취급규제가 소비자 선택권을 넓히는 방향으로 개선되도록 협의할 예정이다.


신기술금융사가 국민성장펀드에 참여하고, 투자목적회사 설립 등을 통해 혁신기업에 다양한 방법으로 투자할 수 있도록 지원할 방침이다.


건전성 관리도 소홀히 하지 않겠다고 강조했다.


정 회장은 "정책금융상품 취급 확대 및 중금리대출이 활성화될 수 있도록 노력하고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 및 가계부채 리스크 관리도 업권 기초 체력을 유지하면서 합리적으로 연착륙하도록 할 것"이라고 했다.


이어 "책무구조도가 여신금융회사 내부통제 강화와 금융사고 예방에 보탬이 되도록 하고, 안정적으로 정착시키기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰] "한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 30일 응급실 이송…현재 중환자실 위중

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

'악성' 미분양 3만가구 육박13년만 최대치

"소프트뱅크, 오픈AI에 400억달러 투자 완료"

새로운 이슈 보기