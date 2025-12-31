[신년사]정완규 여신금융협회장 "카드사 원화 스테이블코인 지급결제 사업지원"

2026 병오년 신년사

정완규 여신금융협회장이 내년에 원화 스테이블코인 지급결제 관련 신용카드회사 사업을 지원하겠다고 밝혔다.

정 회장은 31일 신년사를 통해 "원화 스테이블코인 도입이 가시화된 만큼 신용카드사가 세계적으로도 우수성이 검증된 지급결제 인프라를 활용해 이에 참여하도록 지원할 것"이라며 "지급결제 시장에서 스테이블코인이 안전하고 편리하게 사용될 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

그는 교수신문이 올해의 사자성어로 '세상이 잠시도 멈추지 않고 끊임없이 변한다'는 뜻의 '변동불거'를 선정했다고 운을 띄웠다. 업계가 정부가 추진하는 생산적금융 대전환에 참여하고 스테이블코인 같은 혁신 DNA를 깨워야 한다고 독려했다.

정 회장은 "금융혁신·디지털 전환 시대에 부응하는 신규 사업 기회를 발굴하고 기업 경쟁력을 강화하도록 금융당국과 긴밀하게 협의해 나가겠다"며 "신용카드사 원화 스테이블코인 사업, 리스·할부금융사 혁신금융서비스 등 신사업 진출을 지원할 것"이라고 말했다.

이어 "신기술금융사가 모험자본 공급에 집중할 수 있는 경영 환경을 조성하기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.

정부 생산적 금융 전환 기조에 맞춰 여신금융회사 본업 활성화 토대를 만들겠다고 언급했다. 지급결제 다변화 추세에 맞게 개인 간 중고거래 등 카드결제 범위를 확대할 계획이다. 리스·할부금융사의 렌탈 취급규제가 소비자 선택권을 넓히는 방향으로 개선되도록 협의할 예정이다.

신기술금융사가 국민성장펀드에 참여하고, 투자목적회사 설립 등을 통해 혁신기업에 다양한 방법으로 투자할 수 있도록 지원할 방침이다.

건전성 관리도 소홀히 하지 않겠다고 강조했다.

정 회장은 "정책금융상품 취급 확대 및 중금리대출이 활성화될 수 있도록 노력하고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 및 가계부채 리스크 관리도 업권 기초 체력을 유지하면서 합리적으로 연착륙하도록 할 것"이라고 했다.

이어 "책무구조도가 여신금융회사 내부통제 강화와 금융사고 예방에 보탬이 되도록 하고, 안정적으로 정착시키기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



