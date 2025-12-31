본문 바로가기
[인사]IBK투자증권

김진영기자

입력2025.12.31 08:45

◇ 임원 신규선임

<상무대우> ▲ 자산관리영업본부장 박정용


◇ 부서장 승진

<영업상무보> ▲ PI부장 손지훈

<영업이사> ▲ 구조화금융1부장 박찬엽 ▲ 기업금융1부장 곽철수

<부 장> ▲ 혁신기업분석부 이건재

◇ 부서장 신규보임

<영업상무보> ▲ ETF영업부장 노아름

<영업이사> ▲ 대체금융2부장 최민석

<부 장> ▲ WM센터 평촌 센터장 손공주 ▲ 고객지원부장 오혜란


◇ 부서장 전임

<영업이사> ▲ WM센터 한남동 兼 중계동 센터장 고병하

<부 장> ▲ 영업부장 임주환 ▲ WM센터 목동 兼 일산 센터장 한성욱


◇ 직원 승진

<영업이사> ▲ FICC파생부 이동우

<부 장> ▲ 강남역 금융센터 장현석 ▲ 금융상품영업부 김의한 ▲ 대체금융1부 신윤섭 ▲ 정보시스템부 정은미 ▲ 총무부 한주형 ▲ 인사부 박보라

<차 장> ▲ 정보시스템부 하승태 ▲ 전략기획부 고은혜 ▲ 심사부 김보국




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
