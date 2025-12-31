모두싸인, 누적 이용자 1000만 돌파…4900만 건 계약 처리

2025 연말결산 공개

탄소 배출량 116.4t 절감 효과

전자서명·인공지능(AI) 계약 관리 서비스 모두싸인은 올해 누적 이용자 수 1000만 명을 넘어섰으며 누적 고객사 수는 33만 곳을 돌파했다고 31일 밝혔다. 모두싸인이 활용된 서명 및 문서 건수는 누적 4900만 건에 달하며 특히 기업 내부 시스템과 연동해 사용하는 API 연동 고객사가 전년 대비 약 37% 증가했다.

이러한 디지털 전환은 환경 보호 성과로도 이어졌다. 모두싸인은 올 한 해 동안 종이 계약을 대체함으로써 약 4043그루의 나무를 보호하고 탄소 배출량 약 116.4t을 절감했다. 이러한 공로를 인정받아 국토교통부 주관 '2025 대한민국 도시·지역혁신대상'에서 기후대응 분야 행정안전부 장관상을 수상하기도 했다.

공공 시장에서의 성장도 가팔랐다. 공공용 서비스 출시 1년 만에 200곳 이상의 기관 고객을 확보하며 공공 DX(디지털 전환)의 핵심 인프라로 자리매김했다.

이영준 모두싸인 대표는 "2025년은 모두싸인이 대한민국 계약의 표준임을 숫자로 증명한 한 해였다"며 "33만 기업과 1000만 이용자의 신뢰를 바탕으로 내년에는 계약 데이터를 기업의 핵심 자산으로 전환하는 혁신을 이어가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



