본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경기 광주시의회, 청렴 노력도 2년 연속 1등급

이종구기자

입력2025.12.30 11:39

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 광주시의회(의장 허경행)는 국민권익위원회가 주관한 '2025년도 지방의회 종합청렴도 평가' 결과 지난해에 이어 종합청렴도 2등급을 달성했다. 이는 도내 최고 등급이다.

광주시의회 전경. 광주시의회 제공

광주시의회 전경. 광주시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

지방의회 청렴도 평가는 광역의회, 지방의회를 대상으로 직무 관련 공직자와 경제·사회단체와 전문가, 지역주민 등이 평가한 의정활동과 의회운영에 대한 설문조사와 반부패 노력도 그리고 부패사건 발생 현황 등을 종합 반영해 산출된다.


특히 올해 광주시의회의'청렴 노력도'는 100점으로, 만점의 점수이다. 이는 다른 기초시의회의 평균인 87.2보다 월등히 높은 수치이며, 이로써 광주시의회는 종합청렴 노력도에서 2년 연속 1등급이라는 성적표를 받았다. 시민에게 신뢰받는 청렴한 의회를 만들고자 청렴·부패 방지 교육 실시, 윤리강령 강화 등 청렴도 제고를 위해 노력한 것에 높은 평가를 받은 것으로 보인다.

앞으로도 광주시의회는 시민과 함께하는 의회로서 시민이 신뢰할 수 있는 행정구현과 깨끗한 공직문화 조성에 최선을 다하며 신뢰받는 공공기관으로 자리매김해 나갈 예정이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'[2025 무연고사 리포트⑭] "뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"화장실 쓰고 커피 주문 안 해" 영업 방해 신고한 점주

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

유명 트로트 여가수, 상간 소송 피소…애정행각 CCTV 포착

고장 난 전조등 대신 '손전등' 꽂고 달렸다…美 '맥가이버 운전자' 논란

'연명형 대출' 줄이고 상권 키운다…소상공인 정책, 구조 전환

정부 적극 나서자 보이스피싱 30% 줄어…당정 "보이스피싱 뿌리 뽑는다"

새로운 이슈 보기